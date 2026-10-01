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इंदौर में दूध हुआ महंगा, आज से नई कीमतें जारी, जानिए कितनी है प्राइस

1 अक्टूबर से देश भर में कई बदलाव हो रहे है इसी बीच मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 09:46:06 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 09:46:06 AM (IST)
इंदौर में दूध हुआ महंगा, आज से नई कीमतें जारी, जानिए कितनी है प्राइस
Milk Price Hike

HighLights

  1. 1 अक्टूबर से देश भर में कई बदलाव हो रहे
  2. इस शहर में महंगा हुआ दूध
  3. किसानों को 33 पैसे ज्यादा मिलेगा

बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूध की कीमतें 2 से 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। नई कीमतें आज यानी 1 अक्टूबर से लागू होंगी। नई कीमतें लागू होने के बाद इंदौर में दूध 68 की कीमत रुपये प्रति लीटर हो जाएगा।

दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब से दूध उत्पादक किसानों को ज्यादा भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूध की होम डिलीवरी लेते हैं तो आपको हर लीटर के लिए 1 रुपये ज्यादा देना होगा।

किसानों को 33 पैसे ज्यादा मिलेगा

नए सिस्टम के तहत, अब दूध बनाने वाले किसानों को हर फैट के हिसाब से 33 पैसे ज्यादा पेमेंट किया गया है। बता दें कि दूध की कीमत उसके फैट कंटेंट के आधार पर तय होती है। जिस के हिसाब से 5.5 से 6 फैट वाले दूध के लिए नए रेट तय किए गए हैं।


नई दरों के तहत, अब ग्राहकों को डेयरी और दुकानों पर दूध के लिए ₹68 प्रति लीटर चुकाने होंगे। इसका मतलब मौजूदा कीमत में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी है।

अगर आप होम डिलीवरी लेते है तो डिलीवरी फीस जुड़ने के बाद, घर पर दूध की डिलीवरी की कीमत ₹69 प्रति लीटर हो जाएगी।

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