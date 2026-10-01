इंदौर में दूध हुआ महंगा, आज से नई कीमतें जारी, जानिए कितनी है प्राइस

बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूध की कीमतें 2 से 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। नई कीमतें आज यानी 1 अक्टूबर से लागू होंगी। नई कीमतें लागू होने के बाद इंदौर में दूध 68 की कीमत रुपये प्रति लीटर हो जाएगा।

दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब से दूध उत्पादक किसानों को ज्यादा भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूध की होम डिलीवरी लेते हैं तो आपको हर लीटर के लिए 1 रुपये ज्यादा देना होगा। किसानों को 33 पैसे ज्यादा मिलेगा नए सिस्टम के तहत, अब दूध बनाने वाले किसानों को हर फैट के हिसाब से 33 पैसे ज्यादा पेमेंट किया गया है। बता दें कि दूध की कीमत उसके फैट कंटेंट के आधार पर तय होती है। जिस के हिसाब से 5.5 से 6 फैट वाले दूध के लिए नए रेट तय किए गए हैं।