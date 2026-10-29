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पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन SIP में उग सकते है, जानिए कैसे

हमारे देश में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन हमेशा पैसे के लिए काम करना जरूरी होता आप पैसे को भी काम पर लगा सकते हैं आइये समझते हैं कैसे।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 03:26:08 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 03:26:08 PM (IST)
पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन SIP में उग सकते है, जानिए कैसे
पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन SIP में उग सकते है, जानिए कैसे

HighLights

  1. पैसे पेड़ पर नहीं उगते
  2. लेकिन SIP में उग सकते है
  3. कंपाउंडिंग की ताकत बनाती है पैसों का पेड़

बिजनेस डेस्क। हमारे देश में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि "पैसा पेड़ पर नहीं उगता"। बचपन से हम सब यही सुनते आए हैं कि बिना कड़ी मेहनत के धन नहीं कमाया जा सकता। यह बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन आधुनिक वित्तीय दौर में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) एक ऐसा माध्यम बन चुका है, जो सही मायनों में आपके पैसों का पेड़ लगा सकता है।

कंपाउंडिंग की ताकत बनाती है पैसों का पेड़

एसआईपी (SIP) म्यूचुअल फंड में हर महीने एक तय रकम निवेश करने का जरिया है। जैसे किसी पौधे को रोजाना पानी देने पर वह धीरे-धीरे बड़ा पेड़ बनकर फल देने लगता है, ठीक वैसे ही एसआईपी में आपका छोटा निवेश समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की ताकत से विशाल फंड बन जाता है।


यदि आप हर महीने मात्र ₹5,000 की एसआईपी 15 साल तक लगातार करते हैं और उस पर औसतन 12 से 15 प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिलता है, तो आपका कुल निवेश ₹9 लाख होगा, जबकि रिटर्न के साथ कुल फंड ₹25 लाख से ₹35 लाख तक पहुंच सकता है।

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एसआईपी शुरू करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • जल्दी शुरुआत करें, जितनी कम उम्र में निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा।

  • बाजार में गिरावट आने पर भी अपनी मासिक किस्त बंद न करें, क्योंकि मंदी के समय ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं।

  • स्टेप-अप एसआईपी करें, हर साल अपनी आय बढ़ने के साथ निवेश की राशि 10 प्रतिशत जरूर बढ़ाएं।

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