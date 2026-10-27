Mutual Fund SIP: हर महीने 15000 की बचत से कब बनेंगे करोड़पति? समझें 15-15-15 का जादुई फॉर्मूला

बिजनेस डेस्क। म्यूचुअल फंड एसआईपी (SIP) के जरिए आज के समय में हर कोई निवेश कर रहा है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड एसआईपी में हर महीने 15,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो 1 करोड़ रुपये का बड़ा फंड तैयार करने में आपको कितना समय लगेगा, आइए इसका पूरा गणित समझते हैं।

क्या है 15-15-15 का नियम? म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन के लिए 15-15-15 का नियम काफी लोकप्रिय है। इसका सीधा मतलब है कि 15,000 रुपये हर महीने, लगातार 15 साल तक निवेश करना और उस पर सालाना 15 प्रतिशत का अनुमानित रिटर्न मिलना। अगर आप हर महीने 15,000 रुपये लगातार 15 साल तक जमा करते हैं, तो आप कुल 27 लाख रुपये का निवेश करेंगे। 15 प्रतिशत के सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न के हिसाब से आपको करीब 74.52 लाख रुपये का मुनाफा मिलेगा। 15 साल पूरे होने पर आपका कुल फंड बढ़कर करीब 1.01 करोड़ रुपये का हो जाएगा।