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मध्य प्रदेश में दूध के बाद दालों और बेसन के बढ़े दाम, 150 रुपये किलो पहुंची तुअर दाल, शक्कर

भोपाल में दूध के बाद तुअर समेत अन्य दालों और बेसन के दाम बढ़ गए हैं, हालांकि शक्कर, आटा, मैदा और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में गिरावट आने से आम आदमी की रसोई का बजट फिलहाल संतुलित बना हुआ है।

By Digital DeskEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 09:48:49 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 09:48:49 AM (IST)
मध्य प्रदेश में दूध के बाद दालों और बेसन के बढ़े दाम, 150 रुपये किलो पहुंची तुअर दाल, शक्कर
मध्य प्रदेश में दूध के बाद दालों और बेसन के बढ़े दाम, 150 रुपये किलो पहुंची तुअर दाल, शक्कर

HighLights

  1. मध्य प्रदेश में दूध के बाद दालों और बेसन के बढ़े दाम
  2. 150 रुपये किलो पहुंची तुअर दाल
  3. शक्कर, आटा और ड्राई फ्रूट्स सस्ते होने से मिली राहत

बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश में दूध के बाद अब दालों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। भोपाल में अच्छी क्वालिटी की तुअर दाल एक सप्ताह में 12 रुपये प्रति किलो तक महंगी होकर 150 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि, आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि शक्कर, आटा, मैदा और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किचन का बजट फिलहाल संतुलित बना हुआ है। थोक व्यापारियों के मुताबिक, दीपावली के बाद मांग और आवक के आधार पर भाव में यह उतार-चढ़ाव हो रहा है क्योंकि मंडियों में पुराना स्टॉक सीमित है।

तुअर, मूंग और चना दाल के ताजा भाव

थोक चावल-दाल व्यापारी संघ के अनुसार, भोपाल से आसपास के जिलों में रोजाना 100 टन से अधिक दालों की आपूर्ति होती है।

  • तुअर दाल: 80-138 रुपये से बढ़कर 90 से 150 रुपये प्रति किलो।

  • हरी मूंग दाल: 85-96 रुपये से बढ़कर 88 से 98 रुपये प्रति किलो।

  • उड़द दाल: 113-123 रुपये से बढ़कर 115 से 125 रुपये प्रति किलो।

  • मूंग मोगर: 103-108 रुपये से बढ़कर 105 से 110 रुपये प्रति किलो।

  • चना दाल: 86-89 रुपये से बढ़कर 90 से 94 रुपये प्रति किलो।

आटा, मैदा और शक्कर हुई सस्ती, बेसन महंगा

किराना बाजार में 1 नवंबर को शक्कर का भाव 61 रुपये प्रति किलो था, जो 3 रुपये घटकर अब 58 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। इसी तरह आटे का भाव 33.50-35 रुपये से घटकर 32 से 34 रुपये प्रति किलो और मैदा 36-37 रुपये से कम होकर 34.50 से 35.50 रुपये प्रति किलो रह गया है। इसके विपरीत, बेसन के दाम 92-95 रुपये से बढ़कर 98 से 105 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं।


ड्राई फ्रूट्स में 5 से 10 प्रतिशत तक नरमी

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दीपावली के बाद ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भी 5 से 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। किशमिश का भाव 400-550 रुपये से घटकर 350 से 500 रुपये प्रति किलो और बादाम 850-1200 रुपये से घटकर 800 से 1100 रुपये प्रति किलो हो गया है, जबकि काजू 850 से 1200 रुपये प्रति किलो पर स्थिर है।

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