Ladli Behna Yojana 41st Installment: लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! इस दिन आएगी अगली किस्त, ऐसे चेक करें अपना नाम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त 10 से 14 अक्टूबर के बीच जारी कर सकते हैं। सितंबर की 40वीं किस्त सीएम ने 13 सितंबर को आगर मालवा से ट्रांसफर की थी और अक्टूबर में नवरात्रि के बीच ये राशि ट्रांसफर करने की उम्मीद की जा सकती है।

बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना का लाभ उठाने वाली बहनें परेशान हैं कि पैसे कब उनके खाते में आएंगे। आपको बता दें कि 1500 रुपए आपको इस महीने आने वाले हैं।

लाडली बहना योजना की शुरुआत केवल 1000 रुपये से हुई थी। फिर इसे बढ़ाकर 1250 किया गया और नवंबर 2025 में 1500 रुपये किया गया है।

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लाडली बहना योजना की किस्त कैसे चेक करें?

सरकारी पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर आवेदन की स्थिति और पात्रता सूची में अपना नाम चेक करें.

जन सेवा केंद्र या किसी जानकार के माध्यम से ये भी चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं.

लाडली बहना योजना के लिए ई-केवाईसी और समग्र आईडी का मिलान होना जरूरी है, वरना आपका नाम कट जाएगा, लाखों अपात्र महिलाओं को हटाया जा चुका है।