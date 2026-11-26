बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के निर्माण श्रमिकों के रोजाना के सफर को आसान बनाने के लिए एक शानदार योजना चला रही है। MPBOCW ई-स्कूटर अनुदान योजना के तहत सरकार पात्र निर्माण श्रमिकों को नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को ई-स्कूटर की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपये तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है। राज्य सरकार हर साल कुल 1,000 निर्माण श्रमिकों को इस योजना का लाभ देती है, जिसमें से 60 ई-स्कूटर का अनुदान विशेष रूप से दिव्यांग श्रमिकों के लिए आरक्षित रखा गया है।

कितना मिलता है अनुदान?

इस योजना में श्रमिक को पहले खुद ई-स्कूटर खरीदना होता है, जिसके बाद सरकार की ओर से डीबीटी (DBT) के माध्यम से अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

80,000 रुपये के स्कूटर पर: अगर कोई श्रमिक 80,000 रुपये का ई-स्कूटर खरीदता है, तो उसे 50 प्रतिशत के हिसाब से सीधे 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

70,000 रुपये के स्कूटर पर: यदि ई-स्कूटर की कीमत 70,000 रुपये है, तो उसका 50 प्रतिशत यानी 35,000 रुपये का अनुदान खाते में आएगा।

1,00,000 रुपये के स्कूटर पर: अगर स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपये या उससे अधिक है, तब भी अधिकतम सीमा के नियम के तहत 40,000 रुपये की ही सहायता राशि दी जाएगी।

योजना के लिए पात्रता

आवेदक का मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (MPBOCW) में कम से कम 5 साल से पंजीकृत श्रमिक होना अनिवार्य है।

खरीदा गया ई-स्कूटर आवेदन करने वाले श्रमिक के ही नाम पर होना चाहिए और उसका आरटीओ (RTO) रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।

एक निर्माण श्रमिक को अपने पूरे जीवनकाल में सिर्फ एक ही बार इस योजना का लाभ मिल सकता है।

अनुदान लेने के बाद श्रमिक उस ई-स्कूटर को खरीदने की तारीख से अगले 3 साल तक किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

श्रमिक का वैध पंजीयन कार्ड (Registration Card)

नया ई-स्कूटर खरीदने का पक्का बिल

ई-स्कूटर का आरसी (RC) सर्टिफिकेट

श्रमिक के वैध ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी

ई-स्कूटर के साथ श्रमिक की स्पष्ट फोटो (जिसमें वाहन की नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही हो)

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

पात्र श्रमिकों को सबसे पहले मध्य प्रदेश श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.labour.mp.gov.in पर जाना होगा।

अपने पंजीयन कार्ड और अन्य विवरणों की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें और ई-स्कूटर अनुदान योजना के विकल्प को चुनें।

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां सही-सही भरें और ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

फॉर्म सबमिट करने से पहले भरी गई सभी जानकारियों को एक बार अच्छी तरह क्रॉस-चेक जरूर कर लें।

चूंकि इस योजना में हर साल केवल 1,000 श्रमिकों को ही लाभ मिलता है, इसलिए यह 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर काम करती है। यदि आप खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी एमपी ऑनलाइन (MP Online), सीएससी (CSC) या लोक सेवा केंद्र पर जाकर भी आसानी से फॉर्म भरवा सकते हैं।