अमेरिका के सबसे मंहगे शहर में Mukesh Ambani जलवा... 153 करोड़ रुपये में खरीदी पूरी बिल्डिंग, देखें अंदर से कितना लग्जरी

एजेंसी,नई दिल्ली। एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक ट्रिबेका में पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंबानी ने इस डील को 17.4 मिलियन डॉलर (करीब 153 करोड़ रुपये) में फाइनल किया है।

यह खरीद ऐसे समय में हुई है जब अगस्त 2023 में अंबानी ने मैनहट्टन के वेस्ट विलेज स्थित अपना दो बेडरूम वाला लग्जरी अपार्टमेंट करीब 90 लाख डॉलर में बेच दिया था। उस अपार्टमेंट से हडसन नदी का खूबसूरत नजारा दिखता था।

क्या है जानकारी

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रिबेका के 11 ह्यूबर्ट स्ट्रीट पर स्थित यह इमारत करीब 10 साल से खाली पड़ी थी। पिछले मालिकों की योजना इसे एक सिंगल-फैमिली हवेली में बदलने की थी, लेकिन यह कभी पूरी नहीं हो पाई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बिल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अमेरिकी शाखा RIL USA ने खरीदी है। यह वही प्रॉपर्टी है जिसे यूबिक्विटी कंपनी के चेयरमैन और CEO रॉबर्ट पेरा ने 2018 में लगभग 20 मिलियन डॉलर में खरीदा था।

पेरा ने इसे खरीदने के बाद मशहूर आर्किटेक्ट एरिक कॉब को 17,000 वर्ग फुट की हवेली का डिजाइन तैयार करने का काम सौंपा था, लेकिन वह हवेली कभी बन नहीं पाई।

कितना शानदार

बाद में, माया लिन स्टूडियो ने भी 25 मिलियन डॉलर की एक नई योजना पेश की थी, जिसमें 20,000 वर्ग फुट का एक लग्जरी घर डिजाइन किया गया था। इसमें 7 बेडरूम, 5,000 वर्ग फुट का आउटडोर स्पेस, आधा-ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, एनबीए के आकार का आधा बास्केटबॉल कोर्ट, डबल-हाइट लिविंग रूम और एक भव्य डाइनिंग हॉल शामिल थे। हालांकि, ये सभी प्लान कागजों तक ही सीमित रह गए और अब इस पूरी बिल्डिंग के नए मालिक बन गए हैं भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी।

