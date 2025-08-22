नमो भारत यात्रियों को बड़ी सौगात... स्टेशन पर उतरते ही मिलेगी उबर कैब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर और मेरठ के यात्रियों के लिए सफर अब और आसान होने जा रहा है। ऑनलाइन कैब सर्विस कंपनी उबर (Uber) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (*NCRTC) के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर (Namo Bharat Rapid Rail Corridor) के स्टेशनों पर यात्रियों को सीधे कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी की सुविधा मिलेगी।
फिलहाल आनंद विहार, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद और मेरठ साउथ जैसे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध है। जैसे-जैसे कॉरिडोर के बाकी हिस्से खुलेंगे, वैसे-वैसे उबर की यह सर्विस सभी 25 स्टेशनों तक पहुंचा दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यात्रियों को अब "लास्ट माइल कनेक्टिविटी" की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी।
उबर ने नए यूजर्स के लिए आकर्षक ऑफर भी पेश किया है। साइन-अप करने वालों को पहली 5 कैब राइड्स पर 25% (₹75 तक) और पहली 5 मोटो राइड्स पर 50% (₹30 तक) की छूट मिलेगी। ये ऑफर रजिस्ट्रेशन के 15 दिनों तक वैध रहेंगे।
उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के आपूर्ति प्रमुख मनीष बिंद्रानी ने कहा कि यह पहल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होने के साथ-साथ शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण को भी कम करेगी। जब लोग निजी वाहनों की बजाय साझा परिवहन चुनेंगे, तो सड़कों पर भीड़ घटेगी और पर्यावरण को लाभ होगा।
एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोग सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा अपनाएंगे। इससे यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों का भरोसा रैपिड रेल जैसी परियोजनाओं पर और बढ़ेगा।
दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर देश की सबसे बड़ी और आधुनिक परिवहन परियोजनाओं में से एक है। ऐसे में उबर की साझेदारी यात्रियों की यात्रा को और आरामदायक, आसान और भरोसेमंद बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
