नमो भारत यात्रियों को बड़ी सौगात... स्टेशन पर उतरते ही मिलेगी उबर कैब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर और मेरठ के यात्रियों के लिए सफर अब और आसान होने जा रहा है। ऑनलाइन कैब सर्विस कंपनी उबर (Uber) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (*NCRTC) के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर (Namo Bharat Rapid Rail Corridor) के स्टेशनों पर यात्रियों को सीधे कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी की सुविधा मिलेगी।

अभी चार स्टेशनों पर सेवा शुरू फिलहाल आनंद विहार, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद और मेरठ साउथ जैसे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध है। जैसे-जैसे कॉरिडोर के बाकी हिस्से खुलेंगे, वैसे-वैसे उबर की यह सर्विस सभी 25 स्टेशनों तक पहुंचा दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यात्रियों को अब "लास्ट माइल कनेक्टिविटी" की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी।