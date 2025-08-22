चीन ने दिखाया ट्रंप को ठेंगा, भारत के लिए बड़ा ऑफर, बोला- 'पूरी तरह आपके साथ'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का वार किया तो बीजिंग तुरंत मैदान में उतर आया। चीन ने साफ कह दिया कि वह भारत के साथ है और अमेरिकी धमकी का डटकर विरोध करेगा। इतना ही नहीं, चीन ने भारतीय वस्तुओं के लिए अपना विशाल बाजार खोलने की पेशकश कर दी है।

"भारत-चीन हैं एशिया के डबल इंजन" भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने दो टूक कहा कि अमेरिका का 50% टैरिफ गलत है और चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों एशिया के डबल इंजन हैं और जब ये दोनों साथ चलेंगे, तो पूरी दुनिया को फायदा होगा।