Indore Sarafa : निवेशकों की बिकवाली से चांदी 500 रुपये हुई सस्ती, सोना स्थिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर रात सट्टेबाजी के बाद निवेशकों चांदी में कुछ बिकवाली आने 55 सेंट घटकर 64.34 डालर प्रति औंस और सोना वायदा 22 डालर टूटकर 4284 डालर प्रति औंस पर बंद हुआ। इधर, भारतीय बाजार में चांदी में ऊंचे दामों पर लेवाली समर्थन नहीं मिलने से कीमतों में गिरावट रही।

इंदौर में चांदी चौरसा 500 रुपये घटकर 231500 रुपये प्रति किलो रह गई। वहीं सोने में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा। सोना केडबरी शुक्रवार के बंद भाव 150300 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा। ज्वेलर्स का कहना है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत होकर करीब दो महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।