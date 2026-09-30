Indore Sarafa : सट्टेबाजों के नए सौदे, इंदौर में सोना 1400 रुपये तक उछलकर एक बार फिर डेढ़ लाख के पार पहुंचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होते ही सराफा बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में सीमित मांग के बीच भारी सट्टेबाजों द्वारा नए सौदे तैयार करने से बुधवार को एमसीएक्स पर सोने के दाम तेजी से ऊपर भागे जिसका असर हाजिर बाजारों पर भी देखने को मिला है।

इंदौर सराफा बाजार में सीमित पूछताछ के बावजूद सोना केडबरी 1400 रुपये बढ़कर एक बार फिर डेढ़ लाख के ऊपर 150100 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी चौरसा मंगलवार के बंद भाव 225800 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रही।

खुदरा बाजारों में सोने की मांग धीरे-धीरे बढ़ने लगी है ज्वेलर्स का कहना है कि आगे शादियों और त्योहारों के कारण देश के खुदरा बाजारों में सोने की मांग अचानक धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। इसी को देखते हुए ट्रेडर्स ने आक्रामक तरीके से लेवाली की है, जिससे कीमतों को सीधा सपोर्ट मिला है। निवेशक अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं वहीं कामेक्स पर सोना वायदा 30 डॉलर उछलकर 4178 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 24 सेंट घटकर 60.60 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। निवेशक अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़ों का इंतज़ार कर रहे है जिससे फेडरल रिज़र्व की ब्याज दरों के बारे में नए संकेत मिल सकते हैं।