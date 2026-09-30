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शेयर बाजार में भारी गिरावट, सोना चांदी में तेजी, जानिए पूरे मार्केट का क्या है हाल

शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ जबकि सोना चांदी के दाम चढ़ गए आइये जानते है सारी बातें।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 04:18:20 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 04:18:20 PM (IST)
शेयर बाजार में भारी गिरावट, सोना चांदी में तेजी, जानिए पूरे मार्केट का क्या है हाल
Share market and gold silver price update

HighLights

  1. शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ
  2. सोना चांदी के दाम चढ़ गए
  3. साल 2026 में सोना चांदी अब तक कितना मंहगा हुआ

बिजनेस डेस्क। शेयर बाजार आज यानी 30 सितंबर को गिरावट के साथ बंद हो गया है। सेंसेक्स 48 अंक की गिरावट के साथ 72,480 के स्तर पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी में 92 अंक की गिरावट रही और ये 22,620 के स्तर पर बंद हुआ। फार्मा और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई।

आज दो IPO ओपन हुए

सिविल इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनी विशाल निर्मिति और ज्वैलरी सेगमेंट की कंपनी नित्यास जेम्स एंड ज्वैलरी का IPO आज से ओपन हुआ। जिसमें निवेशक 5 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे। बता दें कि विशाल निर्मिति इस IPO के जरिए 178 करोड़ रुपए और नित्यास जेम्स एंड ज्वैलरी 108 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।


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सोने-चांदी की कीमतों में तेजी

दो दिन की गिरावट के बाद सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 712 रुपए बढ़कर 1,48,379 रुपए पर आ गया। इससे पहले कल यानी 29 सितंबर को ये 1,47,667 रुपए पर था। चांदी की बात करें तो, एक किलो चांदी 673 रुपए बढ़कर 2,22,273 रुपए पर आ गई है, जो मंगलवार को 2,21,600 रुपए पर थी।

साल 2026 में सोना चांदी अब तक कितना मंहगा हुआ

साल 2026 में सोना अब तक 15,180 रुपए महंगा हो चुका है और चांदी 8,147 रुपए सस्ती हुई है। 31 दिसंबर 2025 को 10g सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.48 लाख रुपए है। जबकि चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.22 लाख रुपए हो गई है।

बता दें कि 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑलटाइम हाई भी बनाया था।