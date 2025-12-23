New Year Financial Tips: नए साल में अपनाया ये 8 तरीका तो कभी नहीं होगी पैसों की कमी!

मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 04:24:32 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 04:24:32 PM (IST)
    बिजनेस डेस्क। नया साल केवल नई उम्मीदें ही नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने का एक शानदार अवसर भी लेकर आता है। यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपको पैसों की तंगी का सामना न करना पड़े और आप मानसिक रूप से शांत रहें, तो इन 8 स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स (Financial Tips) को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं:

    1. बजटिंग का 'गोल्डन रूल' अपनाएं

    बिना योजना के किया गया खर्च हमेशा बजट बिगाड़ता है। अपनी आय को 50-30-20 के नियम में बांटें:

    • 50%: घर का किराया, राशन और बिल जैसे जरूरी खर्चे।

    • 30%: शौक, बाहर घूमना और मनोरंजन।

    • 20%: अनिवार्य बचत और निवेश।

    2. 'इमरजेंसी फंड' को दें प्राथमिकता

    भविष्य की अनिश्चितताओं (जैसे बीमारी या नौकरी छूटना) से निपटने के लिए कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखें। इसे किसी ऐसे खाते में रखें जहाँ से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके।


    3. महंगे कर्ज से पाएं आजादी

    क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे उच्च ब्याज वाले कर्जों को सबसे पहले खत्म करने की योजना बनाएं। नए साल में 'बिना सोचे-समझे' नया लोन लेने की गलती न करें।

    4. निवेश की शक्ति (Power of SIP)

    पैसे को केवल बैंक खाते में न रखें, बल्कि उसे काम पर लगाएं। म्यूचुअल फंड (SIP), स्टॉक्स या सुरक्षित निवेश के लिए PPF/FD का चुनाव करें। याद रखें, छोटी उम्र से निवेश शुरू करने पर 'कंपाउंडिंग' का जादुई फायदा मिलता है।

    5. बीमा है सुरक्षा की ढाल

    मेडिकल इमरजेंसी आपकी जमा-पूंजी को एक झटके में खत्म कर सकती है। सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस कवर है। साल की शुरुआत में ही अपने और परिवार के इंश्योरेंस प्लान को अपडेट करें।

    6. फिजूलखर्ची पर 'डिजिटल' लगाम

    आजकल ऑनलाइन शॉपिंग और अनावश्यक सब्सक्रिप्शन (OTT आदि) के कारण पैसा पानी की तरह बहता है। खर्चों को ट्रैक करने वाले ऐप्स का उपयोग करें और महीने में एक दिन "नो-स्पेंड डे" (कोई खर्च नहीं) का संकल्प लें।

    7. रिटायरमेंट की जल्द शुरुआत

    सुनहरे भविष्य के लिए NPS या EPF में अपना योगदान बढ़ाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू होगी, बुढ़ापे में आपकी आर्थिक स्वतंत्रता उतनी ही मजबूत होगी।

    8. वित्तीय लक्ष्यों का नियमित रिव्यू

    अपने लक्ष्यों (जैसे घर लेना या बच्चों की पढ़ाई) को स्पष्ट रूप से लिखें। हर तीन महीने में अपने पोर्टफोलियो और प्रोग्रेस की समीक्षा करें। यदि आवश्यकता हो, तो किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने में संकोच न करें।

