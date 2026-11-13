Hyundai Creta का इंटीरियर होगा हाईटेक, लैपटॉप जैसी मिलेगी स्क्रीन

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की जबरदस्त बिक्री होती है और ग्राहक इस SUV पर काफी भरोसा करते हैं। अपने शानदार लुक और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मशहूर क्रेटा अब अपने नए अवतार को लेकर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई क्रेटा के इंटीरियर को पूरी तरह हाईटेक और सॉफ्टवेयर-आधारित बनाया जाएगा, जिसमें डैशबोर्ड का लेआउट मौजूदा मॉडल के मुकाबले एकदम आधुनिक नजर आएगा।

17-इंच की लैपटॉप जैसी बड़ी स्क्रीन नई जनरेशन क्रेटा में मौजूदा मॉडल वाली कनेक्टेड स्क्रीन की जगह कंपनी का नया और एडवांस Hyundai Pleos इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। इसके तहत डैशबोर्ड के बीचों-बीच लैपटॉप के आकार की 17-इंच की बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन मिलेगी। वहीं, ड्राइवर के ठीक सामने आंखों की सीध में एक पतला डिजिटल डिस्प्ले दिया जाएगा, जो सभी जरूरी जानकारी दिखाएगा और ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने से बचाएगा।