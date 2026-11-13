सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए 1,500 रुपये से कम में खरीदें ये 5 शानदार रूम हीटर

टेक्नोलॉजी डेस्क। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घर के कमरों को गर्म रखने का मन करने लगता है। अगर आपका बजट 1,500 रुपये से कम है, तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस बजट में ऑनलाइन मार्केट और Amazon पर Orient, Usha, Havells, Borosil और Solimo जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के बेहतरीन Fan और Quartz हीटर उपलब्ध हैं।

1,500 रुपये से कम के 5 बेस्ट रूम हीटर Orient Electric Areva Room Heater: यह एक पोर्टेबल फैन हीटर है, जो 1000W और 2000W के दो हीटिंग मोड के साथ आता है। इसमें 2300 RPM स्पीड वाली 100% कॉपर मोटर और ओवरहीट प्रोटेक्शन मिलता है। यह 250 वर्ग फुट तक के कमरे के लिए उपयुक्त है और इसे हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल दोनों तरह से रखा जा सकता है। ये 1,500 या उससे कम कीमत पर उपलब्ध है।

Usha 4302 Quartz Room Heater: दो हीटिंग रॉड वाला यह क्वार्ट्ज हीटर 400W और 800W मोड पर काम करता है। सुरक्षा के लिए इसमें प्रोटेक्टिव ग्रिल और गिरने पर अपने आप बंद होने वाला टिप-ओवर प्रोटेक्शन दिया गया है। ऑनलाइन मार्केट में ये 1,200 से कम कीमत पर उपलब्ध है। Amazon Brand Solimo Room Heater: 2000W की क्षमता वाले इस फैन हीटर में 2400 RPM की कॉपर वाइंडिंग मोटर है, जो 10 फीट तक हवा फेंकती है। इसमें Cool, Warm और Hot सेटिंग्स के साथ ओवरहीट प्रोटेक्शन मिलता है। इसे चलाने के लिए 16A सॉकेट की जरूरत होती है। ऑनलाइन इसकी कीमत 1,300 रुपये है।