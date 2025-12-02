इस मुगल बादशाह के खजाने से है नीता अंबानी का ₹2000000000 का बाजूबंद, जानें हीरे और रूबी से जड़ा यह पीस क्यों है सुर्खियों में

बिजनेस डेस्क। जब शान की बात आती है, तो नीता अंबानी जितना चमकने वाले नाम कम ही हैं। पिछले साल के मिस वर्ल्ड फाइनल्स में, उन्होंने न सिर्फ अपनी मौजूदगी के लिए बल्कि अपने पहने हुए शानदार गहने के लिए भी सुर्खियां बटोरीं थीं। उन्होंने एक बहुत ही दुर्लभ मुगल-युग का बाजूबंद पहना था, जिसकी कीमत ₹200 करोड़ से ज्यादा आंकी जाती है।

माना जाता है कि नीता अंबानी ने जो बाजूबंद पहना था, वह कभी ताज महल बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का था। गौरतलब है कि मुगल बादशाह रत्नों के मामले में अपनी जबरदस्त पसंद के लिए जाने जाते हैं। उनके पास गोलकुंडा से हीरे, बर्मा से माणिक और कोलंबिया से पन्ने अक्सर आया करते थे, जो उनके खजाने की शोभा बढ़ाते थे।

क्यों इतना महंगा है नीता अंबानी का बाजूबंद

नीता अंबानी का बाजूबंद सोने से बना है, जो एक ऐसा मेटल जो मुगल दरबार में अपनी रिचनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पसंद किया जाता था इस बाजूबंद में डायमंड के अलावा रूबी और स्पिनल भी लगे हुए हैं, जो गहरे लाल और चमकदार सफेद रंग का एक शानदार कंट्रास्ट बनाते हैं,इस बाजूबंद को रेयर पच्चीकाकाम स्टाइल में डिजाइन किया गया है। यह एक पुराना सेटिंग मेथड है जिसमें पत्थरों को बिना ज्यादा सोने की कोटिंग के लगाया जाता है आखिरी बात कि लगभग 13.7 cm ऊंचाई और 19.8 cm चौड़ाई वाला यह पीस बोल्ड और रॉयल है।

किस तरह के रत्न के लगे हैं

इस बाजूबंद में हीरे संभवत: गोलकुंडा के हैं, जहां बेदाग, टाइप IIa हीरे मिलते हैं। इनमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और चमक होती है रूबी और स्पिनेल चमकीले लाल पत्थर होते हैं, जो मुगल काल में बहुत कीमती थे बाजूबंद में अलग-अलग हार्डनेस लेवल वाले पत्थरों का कॉम्बिनेशन है, जो खूबसूरती और बचाव के बीच बैलेंस बनाने के लिए सावधानी से लगाए गए हैं।