No-Cost EMI का ऑफर देखकर न करें जल्दबाजी! फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें ये जरूरी बातें

बिजनेस डेस्क। फेस्टिव सीजन आ चुका है और लोग जल्दबाजी में खरीदारी कर रहे हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने ग्राहकों के लिए कई डिस्काउंट ऑफर्स पेश किए हैं, जिन्हें ग्राहक बिना देर किए तुरंत नो-कॉस्ट EMI चूज कर दे रहे हैं। आज हम आपको नो-कॉस्ट EMI के इसी ऑफर के बारे में बताने वाले हैं कि क्या यह सच में फायदेमंद होता भी है या नहीं।

क्या होता है नो-कॉस्ट EMI? नो-कॉस्ट EMI का मतलब सामान की पूरी कीमत एक बार में देने के बजाय हर महीने किस्तों में भुगतान किया जा सकता है और इस ऑफर में दावा किया जाता है कि आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा और न ही एक साथ बड़ी रकम खर्च करनी होगी।