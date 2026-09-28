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2 अक्टूबर को 'नो UPI डे'! UPI पर लगने वाले MDR को लेकर खड़ा हुआ बवाल

UPI पर लगने वाले MDR को लेकर बवाल खड़ा हो गया हैं। लोगों ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है और 2 अक्टूबर को नो UPI डे घोषित कर दिया है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 12:51:49 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 12:51:49 PM (IST)
2 अक्टूबर को 'नो UPI डे'! UPI पर लगने वाले MDR को लेकर खड़ा हुआ बवाल
No UPI day on 2nd October

HighLights

  1. UPI पर लगने वाले MDR को लेकर खड़ा हुआ बवाल
  2. जब हर सेक्टर्स में मामूली फिक्स्ड चार्ज है तो उन पर बोझ क्यों डाला जा रहा
  3. वे अपनी दुकानों पर लगे UPI स्कैनर को काले कपड़े से ढ़ककर

बिजनेस डेस्क। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर 2026 को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि यूपीआई (UPI) और डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से 15 अक्टूबर 2026 लगेगा। जिसे लेकर रिटेलर्स ने 2 अक्टूबर को नो UPI डे मनाने का बड़ा फैसला लिया है।

रिटेलर्स का कहना है कि पेट्रोल पंप और रेलवे टिकट की डिजिटल पेमेंट पर सिर्फ 5 रुपये का फिक्स्ड MDR तय है।

वहीं मोबाइल रिटेलर्स से 2,000 रुपये से ज्यादा की UPI पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लिया जा रहा है। मोबाइल रिटेलर्स का कहना है कि जब हर सेक्टर्स में मामूली फिक्स्ड चार्ज है, तो उन पर परसेंटेज के हिसाब से बोझ क्यों डाला जा रहा हैं।


मोबाइल रिटेलर्स का कहना है कि वे बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं। ऐसे में परसेंटेज-बेस्ड MDR उनके प्रॉफिट पर असर डाल सकता है, जिससे उनकी रोजी रोटी में मुश्किल आ सकती है।

रिटेलर्स ने साफ साफ कह दिया है कि वे डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट का पूरा समर्थन करते हैं। उनकी शिकायत डिजिटल पेमेंट से नहीं, बल्कि उस पर लगने वाले चार्ज से हैं।

2 अक्टूबर को क्या होने वाला है?

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2 अक्टूबर को पूरे देश के मोबाइल रिटेलर्स ने एकजुट होने की अपील की है।

इस दिन वे अपनी दुकानों पर लगे UPI स्कैनर को काले कपड़े से ढ़ककर सांकेतिक विरोध दर्ज कराएंगे।