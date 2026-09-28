2 अक्टूबर को 'नो UPI डे'! UPI पर लगने वाले MDR को लेकर खड़ा हुआ बवाल

बिजनेस डेस्क। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर 2026 को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि यूपीआई (UPI) और डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से 15 अक्टूबर 2026 लगेगा। जिसे लेकर रिटेलर्स ने 2 अक्टूबर को नो UPI डे मनाने का बड़ा फैसला लिया है।

रिटेलर्स का कहना है कि पेट्रोल पंप और रेलवे टिकट की डिजिटल पेमेंट पर सिर्फ 5 रुपये का फिक्स्ड MDR तय है। वहीं मोबाइल रिटेलर्स से 2,000 रुपये से ज्यादा की UPI पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लिया जा रहा है। मोबाइल रिटेलर्स का कहना है कि जब हर सेक्टर्स में मामूली फिक्स्ड चार्ज है, तो उन पर परसेंटेज के हिसाब से बोझ क्यों डाला जा रहा हैं।