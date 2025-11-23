मेरी खबरें
    JP Associates ही नहीं, अदाणी ने हाल के वर्षों में खरीदीं 6 बड़ी कंपनियां, जानें कौन-कौन

    पिछले कुछ वर्षों में अधिग्रहण के मामले में अदाणी ग्रुप लगातार एक बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आया है। हाल ही में जयप्रकाश एसोसिएट्स (JP Associates) के अधिग्रहण में भी यह बात साफ दिखाई दी, जहां वेदांता की ऊंची बोली के बावजूद यह दिवालिया कंपनी अदाणी ग्रुप के हाथ में जाने वाली है।

    HighLights

    1. अदाणी ग्रुप लगातार एक बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आया है
    2. अदाणी ग्रुप हर अवसर का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता

    बिजनेस डेस्क। पिछले कुछ वर्षों में अधिग्रहण के मामले में अदाणी ग्रुप लगातार एक बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आया है। हाल ही में जयप्रकाश एसोसिएट्स (JP Associates) के अधिग्रहण में भी यह बात साफ दिखाई दी, जहां वेदांता की ऊंची बोली के बावजूद यह दिवालिया कंपनी अदाणी ग्रुप के हाथ में जाने वाली है। कंपनी के लेनदारों (बैंकों) की कमेटी ने बड़ी संख्या में वोट देकर अदाणी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

    इसी के साथ सहारा समूह की 88 संपत्तियां खरीदने को लेकर भी अदाणी ग्रुप का नाम चल रहा है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे माहौल में अदाणी ग्रुप के कुछ प्रमुख अधिग्रहणों पर नज़र डालना जरूरी हो जाता है। यहाँ हम पिछले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा की गई सबसे बड़ी खरीदों का ब्यौरा दे रहे हैं।


    अदाणी ग्रुप के 6 बड़े अधिग्रहण

    1. अंबुजा सीमेंट्स और ACC

    अदाणी ने स्विट्जरलैंड की होल्सिम से एक ही बार में दोनों दिग्गज सीमेंट कंपनियां खरीद लीं। करीब 10.5 अरब डॉलर (लगभग 85,000 करोड़ रुपये) की इस डील ने अदाणी को एक झटके में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बना दिया।

    2. SB एनर्जी इंडिया (2021)

    सॉफ्टबैंक और भारती एयरटेल की संयुक्त रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को अदाणी ग्रीन ने करीब 3.5 अरब डॉलर (लगभग 26,000 करोड़ रुपये) में खरीद लिया। इस सौदे से 5 गीगावॉट सोलर प्रोजेक्ट्स अदाणी के पोर्टफोलियो में जुड़ गए।

    3. GVK ग्रुप का एयरपोर्ट कारोबार

    कोविड संकट के दौरान GVK से एयरपोर्ट बिजनेस को लगभग 12,000 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया गया। इसी सौदे के बाद अदाणी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया।

    4. एयर वर्क्स इंडिया

    देश की सबसे बड़ी एविएशन MRO कंपनी एयर वर्क्स को अदाणी ने करीब 400 करोड़ रुपये में खरीद लिया। 27 शहरों में फैली यह कंपनी अब अदाणी डिफेंस की बड़ी ताकत बन चुकी है।

    5. पेन्ना सीमेंट (2024)

    दक्षिण भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनी का लगभग 1.2 अरब डॉलर (करीब 10,000 करोड़ रुपये) में पूरा अधिग्रहण किया गया। इसके बाद अदाणी की कुल सीमेंट क्षमता 100 मिलियन टन प्रति वर्ष की ओर बढ़ रही है।

    6. जयप्रकाश एसोसिएट्स

    अदाणी का सबसे चर्चित और नया सौदा। JP ग्रुप को वेदांता की ऊंची बोली के बावजूद अदाणी ने अपने पक्ष में कर लिया। यमुना एक्सप्रेसवे, सीमेंट प्लांट्स, पावर प्लांट्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स समेत बड़ा हिस्सा अब अदाणी के पास जाएगा। डील की वैल्यू लगभग 13,000–15,000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

    अवसर का फायदा उठाने के लिए तैयार

    अंत में यह छह बड़े अधिग्रहण साफ इशारा करते हैं कि चाहे कंपनी दिवालिया हो या मजबूत स्थिति में अदाणी ग्रुप हर अवसर का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता। इनके अलावा DB पावर, कोस्टल एनर्जेन, कराइकल पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, ओरिएंट सीमेंट, ITD सीमेंटेशन जैसे कई और अधिग्रहण भी सूची में शामिल हैं।

