ओल्ड पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट: OPS की बहाली पर सरकार का स्पष्ट जवाब, लोकसभा में दिया लिखित बयान

डिजिटल डेस्क। Government on Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर अपनी स्थिति एक बार फिर साफ कर दी है। लोकसभा में पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS को बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो NPS या UPS के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए OPS की वापसी की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। इस बयान से यह साफ हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को निकट भविष्य में OPS की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।

कुछ राज्य सरकारों ने OPS दोबारा लागू करने का लिया फैसला हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी जानकारी दी कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्री के अनुसार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने OPS को दोबारा शुरू करने के अपने फैसले की सूचना पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को दी है। NPS में जमा कॉर्पस लौटाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं इस मुद्दे से जुड़ा एक अहम कानूनी पहलू भी सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि NPS के तहत कर्मचारियों और सरकार द्वारा जमा की गई राशि (कॉर्पस) को राज्यों को वापस लौटाने का मौजूदा कानून में कोई प्रावधान नहीं है।