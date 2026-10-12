Petrol Diesel Price Today: जियो-बीपी ने बढ़ाए दाम, क्या आपकी जेब पर पड़ेगा असर? जानें दिल्ली, मुंबई से लेकर एमपी-छत्तीसगढ़ तक पेट्रोल-डीजल के नए रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो-बीपी ने कल यानी रविवार को एक ही झटके में पेट्रोल के दाम ₹5 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी थी।

पंजाब में जियो-बीपी के आउटलेट्स पर पेट्रोल लगभग 108.54 रुपये और डीजल 99.19 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

राजस्थान के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 113.91 से 117.65 रुपये और डीजल 97.15 से 100.78 रुपये प्रति लीटर के बीच बिक रहा है।

हालांकि जियो-बीपी के दाम बढ़ाने के बावजूद सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम ने फ्यूल के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

दिल्ली में आज भी इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर है।

मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है।

हरियाणा के फरीदाबाद में पेट्रोल 103.35 रुपये और डीजल 96.01 रुपये पर स्थिर है।

सरकारी कंपनियों ने इस साल मई में पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब ₹7.50-₹7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। बता दें कि देश के एक लाख से अधिक पेट्रोल पंपों में 90 फीसदी से ज्यादा पर सरकारी कंपनियों का ही नियंत्रण है।