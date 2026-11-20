बिजनेस डेस्क। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पुराना पैटर्न देखें, तो फरवरी 2026 में जब बिहार समेत 5 राज्यों में चुनावी माहौल था, तब कच्चा तेल महंगा होने पर भी दाम नहीं बढ़े थे और चुनाव खत्म होने के बाद मई 2026 में चार बार में 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में आगामी चुनावों को देखते हुए फिलहाल ईंधन की कीमतों में बदलाव के आसार नहीं हैं।

दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे कम बढ़े दाम विदेशी बाजारों का हाल ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर के कई देशों में ईंधन के दाम दोगुने तक हो गए थे। हालांकि, अब वहां दाम कुछ कम हुए हैं, लेकिन फिर भी वे काफी ऊपर हैं। म्यांमार में पेट्रोल 74.8% और डीजल 77.6%, यूएई में पेट्रोल 73.4% और डीजल 88.5%, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल 25.9% और डीजल 29.9% महंगा बना हुआ है। श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका और नेपाल में भी रेट भारत के मुकाबले ज्यादा हैं।