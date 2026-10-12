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Amazon Great Indian Sale 2026: ₹15 हजार तक सस्ते मिल रहे Redmi स्मार्टफोन, देखें कौन कौन सा मॅाडल है शामिल

Amazon Great Indian Festival Sale 2026 में कई धांसू ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। सेल में Vivo, Samsung, Redmi, iQOO जैसे ब्रांड्स के कई फोन MRP से 15 ह...और पढ़ें

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 01:47:13 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 01:47:13 PM (IST)
Amazon Great Indian Sale 2026: ₹15 हजार तक सस्ते मिल रहे Redmi स्मार्टफोन, देखें कौन कौन सा मॅाडल है शामिल
₹15 हजार तक सस्ते मिल रहे Redmi स्मार्टफोन

HighLights

  1. Amazon Great Indian Festival Sale 2026 में कई धांसू ऑफर्स देखने को मिल रहे
  2. ₹15 हजार तक सस्ते मिल रहे Redmi स्मार्टफोन
  3. हम आपके लिए बेस्ट डील्स लेकर आए हैं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप इस सेल के दौरान Redmi का कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए बेस्ट डील्स लेकर आए हैं।

Redmi A7 Pro 5G

Redmi A7 Pro 5G को Amazon सेल में 45% डिस्काउंट पर लिस्ट किया गया है यानी फोन का MRP ₹27,999 है, लेकिन इसे ₹15,497 में लिस्ट किया गया है। चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड से EMI पर फोन लेते हैं, तो 900 रुपये तक अधिक बचा सकते हैं। इस फोन में 6300mAh बैटरी, 32MP का AI कैमरा और 64GB स्टोरेज मिलता है।

Redmi 15C 5G Prime Edition

Redmi 15C 5G Prime Edition को Amazon सेल में 44% डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। इस फोन का MRP ₹31,999 है और सेल के दौरान इसे ₹17,999 में लिस्ट किया गया है। अगर आप Amazon Pay Balance से फोन खरीदते हैं, तो 900 रुपये की अधिक बचत कर सकते हैं। इस फोन में 6.9 इंच डिस्प्ले है, 6000mAh बैटरी और 50MP का AI डुअल कैमरा दिया गया है।


Redmi 17 5G

Redmi 17 5G को Amazon सेल में 40% डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। इस फोन का MRP ₹39,999 है और सेल के दौरान इसे ₹23,998 में लिस्ट किया गया है।

अगर SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, तो 1000 रुपये की अधिक बचत कर सकते हैं। इस फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले है, 7900mAh बैटरी और रियर में 50MP का डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो AI फीचर्स के साथ आता है।

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REDMI Turbo 5

REDMI Turbo 5 को Amazon सेल में 25% डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। फोन का MRP ₹54,999 है, सेल के दौरान इसे ₹40,999 में लिस्ट किया गया है। इस फोन पर 2000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी है। अगर SBI कार्ड से खरीदते हैं, तो 1500 रुपये की अधिक बचत कर सकते हैं।

इस फोन में 6.59 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले है, 7540mAh बैटरी और 50MP का Sony रियर कैमरा दिया गया है, जो OIS फीचर के साथ आता है।