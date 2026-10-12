Amazon Great Indian Sale 2026: ₹15 हजार तक सस्ते मिल रहे Redmi स्मार्टफोन, देखें कौन कौन सा मॅाडल है शामिल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप इस सेल के दौरान Redmi का कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए बेस्ट डील्स लेकर आए हैं। Redmi A7 Pro 5G Redmi A7 Pro 5G को Amazon सेल में 45% डिस्काउंट पर लिस्ट किया गया है यानी फोन का MRP ₹27,999 है, लेकिन इसे ₹15,497 में लिस्ट किया गया है। चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड से EMI पर फोन लेते हैं, तो 900 रुपये तक अधिक बचा सकते हैं। इस फोन में 6300mAh बैटरी, 32MP का AI कैमरा और 64GB स्टोरेज मिलता है।

Redmi 15C 5G Prime Edition Redmi 15C 5G Prime Edition को Amazon सेल में 44% डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। इस फोन का MRP ₹31,999 है और सेल के दौरान इसे ₹17,999 में लिस्ट किया गया है। अगर आप Amazon Pay Balance से फोन खरीदते हैं, तो 900 रुपये की अधिक बचत कर सकते हैं। इस फोन में 6.9 इंच डिस्प्ले है, 6000mAh बैटरी और 50MP का AI डुअल कैमरा दिया गया है।

Redmi 17 5G Redmi 17 5G को Amazon सेल में 40% डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। इस फोन का MRP ₹39,999 है और सेल के दौरान इसे ₹23,998 में लिस्ट किया गया है। अगर SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, तो 1000 रुपये की अधिक बचत कर सकते हैं। इस फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले है, 7900mAh बैटरी और रियर में 50MP का डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो AI फीचर्स के साथ आता है। यह भी पढ़ें- Festive Season Smart TV Offers: दिवाली पर सैमसंग, सोनी और एलजी 4K टीवी पर भारी डिस्काउंट, जानें कीमत और ऑफर्स REDMI Turbo 5 REDMI Turbo 5 को Amazon सेल में 25% डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। फोन का MRP ₹54,999 है, सेल के दौरान इसे ₹40,999 में लिस्ट किया गया है। इस फोन पर 2000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी है। अगर SBI कार्ड से खरीदते हैं, तो 1500 रुपये की अधिक बचत कर सकते हैं।