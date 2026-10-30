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PM Kisan की 24वीं किस्त जारी, कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम? ऐसे करें चेक

किसानों का इंतजार खत्म हो गया है, पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी कर दी हैं।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 11:40:10 AM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 12:53:05 PM (IST)
PM Kisan की 24वीं किस्त जारी, कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम? ऐसे करें चेक
PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी, कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम? ऐसे करें चेक

HighLights

  1. किसानों का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है
  2. पीएम मोदी किसी भी वक्त किस्त जारी कर सकते हैं
  3. आज 24वीं किस्त दिवाली से पहले जारी की जा रही

बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी गई है. पीएम मोदी ने 9.3 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के दो हजार रुपये की किस्त ट्रांसफर की.

पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त को लेकर इंतजार अब कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा जिले के भिलड़ी से किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए। किसानों के खाते में सीधे DBT के जरिए पैसा भेजा गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम मोदी कुल 9.34 करोड़ किसानों के खाते में 18680 करोड़ रुपये जारी किए है।

23 किस्तें जारी हो चुकी

अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं। आज 24वीं किस्त दिवाली से पहले जारी की गई है।

हालांकि इस बार 10 लाख से ज्यादा किसानों के नाम योजना से काट दिए गए हैं। ऐसे में अगर आप अपना नाम चेक लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से करें।

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पीएम किसान की बेनेफिशियरी लिस्ट में नाम ऐसे चेक करें?

  • सबसे पहले पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं।

  • यहां आपको Beneficiary List पर क्लिक करना है।

  • अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें।

  • इसके बाद पूरे गांव की लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।


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