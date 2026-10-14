PM Kisan Yojana: रावण जलते ही आपके खाते में आएंगे 2-2 हजार! ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

बिजनेस डेस्क। देश का हर किसान इस वक्त अपने अकाउंट में पैसे आने का इंतजार कर रहा है। इन किसानों के लिए दशहरा का दिन खास होने वाला है।

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करोड़ों किसानों के लिए 20 अक्टूबर की तारीख काफी अहम होने वाली है। इस दिन पिछली किस्त से चार महीने पूरे होने वाले हैं। बता दें कि पीएम किसान योजना की किस्त आमतौर पर हर चार महीने के अंतराल में आती है।