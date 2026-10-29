PM Kisan: बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में आएंगे 1,476 करोड़ रुपये, कल जारी होगी किस्त

बिजनेस डेस्क। पीएम किसान की 24वीं किस्त कल जारी की जाएगी, कल किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। किस्त जारी करने की सूचना किसानों के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से दी गई है।

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में आती है।

फिलहाल बिहार में करीब 73.65 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस हिसाब से किसानों के खातों में 1,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचने का अनुमान है।

जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आते हैं, वे पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जांच सकते हैं।

अभी निपटा लें ये जरूरी काम

ई-केवाईसी: यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो इसे तुरंत पूरा कर लें। सरकार के नियमानुसार पीएम किसान की किस्त पाने के लिए यह पूरी तरह अनिवार्य है। इसे किसान पोर्टल या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर जाकर आसानी से कराया जा सकता है।