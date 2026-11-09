ICICI, HDFC या फिर पंजाब नेशनल बैंक? कहां मिल रहा है FD पर सबसे अधिक ब्याज

बिजनेस डेस्क। सुरक्षित निवेश और तय रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) हमेशा से पहली पसंद रहा है। बीते कुछ दिनों के दौरान देश के तीन दिग्गज बैंकों पंजाब नेशनल बैंक (PNB), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी ब्याज दरों में संशोधन किया है। अगर आप भी नई एफडी कराने की सोच रहे हैं, तो जानिए किस बैंक में ग्राहकों को सबसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है।

तीनों बैंकों की लेटेस्ट ब्याज दरें PNB FD Rates सरकारी बैंक PNB सामान्य ग्राहकों को 3% से 6.60% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। बैंक सबसे अधिक 6.60% ब्याज 444 दिनों की स्पेशल एफडी पर दे रहा है, जबकि 666 दिनों की अवधि पर 6.50% रिटर्न मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को 444 दिनों पर 7.10% और 666 दिनों पर 7% ब्याज दिया जा रहा है।