नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आम आदमी की थाली में महंगाई तेजी से असर दिखा रही है। पिछले एक सप्ताह के भीतर ही तुअर, चना और मूंग दाल के भाव में करीब 20 प्रतिशत तक का उछाल देखा गया है। दूध 73 से 80 रुपये लीटर तक बिक रहा है। प्याज भी 60-70 रुपये किलो बेस्ट हो गई है।

सरसों और सोयाबीन तेल के भाव भी रोज बढ़ रहे दाल 30 से 40 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई है। सबसे ज्यादा बिकने वाली तुअर दाल 150-160 रुपये प्रतिकिलो तक पहुंच गई है। सरसों और सोयाबीन तेल के भाव भी रोज बढ़ रहे हैं और 200 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं।

राशन के बजट में एक से डेढ़ हजार रुपये की बढ़ोतरी शहर के थोक और फुटकर बाजार में पिछले एक महीने में ही चार लोगों के परिवार के राशन के बजट में एक से डेढ़ हजार रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले जो परिवार 8 से 9 हजार रुपये में महीने भर का राशन चला लेता था, अब उसे उसी सामान के लिए 10 से 11 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसमें दाल, तेल, दूध, प्याज, आलू, मसाले और गैस तक का खर्च शामिल है। अब कटौती करनी पड़ रही है सराफा क्षेत्र में रहने वाली गृहिणी राखी सोनी कहती हैं, पहले महीने में 3 किलो तुअर दाल आती थी, अब 2 किलो में ही काम चलाना पड़ रहा है। पहले शाम को कभी पनीर या कोई विशेष सब्जी बन जाती थी, अब हफ्ते में एक बार ही बन पाती है। पति की तनख्वाह वही है, लेकिन खर्च हर महीने बढ़ रहा है।