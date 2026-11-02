अफसर सीट से उठे और हो गया 10 करोड़ का खेल! पीएनबी में 6 अफसरों की आईडी चुराकर हुआ फ्रॉड, एफडी से भी की गई छेड़छाड़

बिजनेस डेस्क। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक की जांच में सीसीटीवी फुटेज से एक महिला कर्मचारी की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है, जिसने 6 बैंक अफसरों की लॉगिन आईडी का गलत इस्तेमाल कर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित पीएनबी की सेक्टर पाई-1 शाखा का यह मामला है। यहां कार्यरत एक महिला कर्मचारी पर आरोप है कि उसने अपने 6 सीनियर अधिकारियों की लॉगिन आईडी चुराकर ग्राहकों के खातों से करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर लिए।

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिला कर्मचारी दूसरे अफसरों की खाली कुर्सियों पर बैठकर उनके सिस्टम चलाती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।

किसानों के मुआवजे के पैसे भी गायब

पीटीआई के अनुसार, बैंक की शुरुआती जांच में ग्राहकों के खातों से करीब 10.24 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला है। वहीं कुछ ग्राहकों का दावा है कि उनके बचत खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) से करीब 35 करोड़ रुपये गायब हैं। पीड़ितों में कई ऐसे किसान भी शामिल हैं, जिन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन के बदले मिले मुआवजे की रकम बैंक में जमा कराई थी।

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी करतूत

बैंक की आधिकारिक शिकायत के अनुसार महिला कर्मचारी दीपांशी शर्मा ने 6 अधिकारियों की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग किया, जिनमें ब्रांच मैनेजर निशा तिर्की और सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट संदीप प्रकाश शर्मा भी शामिल हैं।

बैंक ने एक महीने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें देखा गया कि जैसे ही कोई अफसर अपनी सीट से उठता था, दीपांशी तुरंत उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती थी।

वह कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर पर काम पूरा कर अपनी जगह लौट जाती थी।

जांच में आशंका जताई गई है कि इसी तरह ग्राहकों के खातों की जानकारी बदलकर फर्जी तरीके से पैसे ट्रांसफर किए गए।

एफडी से भी की गई छेड़छाड़

घोटाला सिर्फ सेविंग अकाउंट से रकम निकालने तक सीमित नहीं था।

कई ग्राहकों की एफडी में फर्जी तरीके से आशुतोष पाठक और अन्य बाहरी लोगों को जॉइंट होल्डर बना दिया गया।

एफडी मैच्योरिटी की रकम हासिल करने वाले बैंक खातों के विवरण बदल दिए गए और कई एफडी को समय से पहले ही बंद करा दिया गया।

सबूत मिटाने के मकसद से पैसों के ट्रांसफर से जुड़े वाउचर और दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया गया।

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पासबुक अपडेट कराने पर हुआ खुलासा

इस पूरे घोटाले का भंडाफोड़ 16 सितंबर को हुआ, जब बैंक की ग्राहक संगीता अपने परिवार के साथ पासबुक अपडेट कराने पहुंचीं। पासबुक में एंट्री के दौरान उन्हें तीन ऐसे बड़े ट्रांजैक्शन दिखे, जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे।