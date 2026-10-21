SBI ग्राहकों के लिए बुरी खबर! बैंक ने माना- लीक हुआ 3.75 लाख लोगों का डेटा, जानें क्या है पूरा मामला

बिजनेस डेस्क। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के डेटा को लेकर साइबर सुरक्षा से जुड़ा मामला कल ही सामने आया था, जिसके बाद अब बैंक ने भी पुष्टि की है। बैंक ने डेटा लीक को लेकर की पुष्टि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, उसके कुछ ग्राहकों का निजी डेटा डार्क वेब पर लीक हुआ है। ग्राहकों के मोबाइल नंबर, पते और लोन से जुड़ी जानकारी समेत कई चीजें लीक हो गई हैं। बैंक ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल अपनी रिपोर्ट में बताया कि बैंक में एक ऐसी घटना हुई है, जिसमें डेटा का नुकसान हुआ है.

क्या है SBI डेटा लीक का पूरा मामला? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते दिनों डार्क वेब पर 'Siriusim' नाम के एक साइबर फ्रॉड ग्रुप ने SBI के करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड लीक होने का दावा किया था. खबर सामने आने के बाद SBI की डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे और बैंक के ग्राहकों के बीच भी चिंता बढ़ गई.