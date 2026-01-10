मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 03:31:10 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 03:31:10 PM (IST)
    PVC आधार कार्ड की फीस बढ़ी, जानें PAN की तरह दिखने वाले इस कार्ड की खासियत और बनवाने का प्रोसेस
    बिजनेस डेस्क। आज के समय में आधार कार्ड एक बेहद जरूरी पहचान दस्तावेज बन चुका है। इसी वजह से कई लोग अब सामान्य आधार की जगह PVC आधार कार्ड मंगवा रहे हैं। यह कार्ड देखने में पैन कार्ड जैसा होता है और आम कागजी आधार की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। हालांकि, इसे बनवाने की लागत अब पहले से ज्यादा हो गई है।

    यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से ऑनलाइन PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने की सुविधा दी जाती है। यह कार्ड पॉकेट साइज होता है और सीधे आपके पते पर भेजा जाता है। इसमें होलोग्राम, गिलॉच पैटर्न, घोस्ट इमेज और उभरा हुआ आधार लोगो जैसे सुरक्षा फीचर्स होते हैं।


    PVC आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करें?

    uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं

    My Aadhaar सेक्शन में Order Aadhaar PVC Card विकल्प चुनें

    आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें

    रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें

    अपनी जानकारी (नाम, फोटो, पता, जन्मतिथि) जांचें

    भुगतान करें और SRN नंबर सुरक्षित रखें

    PVC आधार कार्ड की नई फीस

    UIDAI ने 1 जनवरी 2026 से PVC आधार कार्ड की फीस बढ़ा दी है। पहले इसके लिए ₹50 देने पड़ते थे, लेकिन अब ₹75 शुल्क देना होगा। इस राशि में टैक्स और स्पीड पोस्ट डिलीवरी चार्ज शामिल हैं। यानी कार्ड मंगवाने पर अब पहले से ₹25 ज्यादा खर्च होंगे।

