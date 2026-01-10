PVC आधार कार्ड की फीस बढ़ी, जानें PAN की तरह दिखने वाले इस कार्ड की खासियत और बनवाने का प्रोसेस

बिजनेस डेस्क। आज के समय में आधार कार्ड एक बेहद जरूरी पहचान दस्तावेज बन चुका है। इसी वजह से कई लोग अब सामान्य आधार की जगह PVC आधार कार्ड मंगवा रहे हैं। यह कार्ड देखने में पैन कार्ड जैसा होता है और आम कागजी आधार की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। हालांकि, इसे बनवाने की लागत अब पहले से ज्यादा हो गई है।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से ऑनलाइन PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने की सुविधा दी जाती है। यह कार्ड पॉकेट साइज होता है और सीधे आपके पते पर भेजा जाता है। इसमें होलोग्राम, गिलॉच पैटर्न, घोस्ट इमेज और उभरा हुआ आधार लोगो जैसे सुरक्षा फीचर्स होते हैं।