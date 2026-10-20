'रामायण' की सीता की कितनी है नेटवर्थ, जानिए आलीशान घर से लेकर लग्जरी कारों का कलेक्शन तक सबकुछ यहां

बिजनेस डेस्क। 'रामायण' मूवी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के पहले ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद अब मेकर्स ने इसका दूसरा ट्रेलर भी जारी कर दिया है। इस मूवी में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साउथ सुपरस्टार यश रावण के रोल में हैं। साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। बता दें कि यह मूवी नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही है।

रामायण के लिए कितना चार्ज किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामायण मूवी में सीता के रोल के लिए साई पल्लवी को लगभग 6 करोड़ रुपये मिले हैं। यह उनके करियर की सबसे बड़ी फीस में से एक है। जानकारी के मुताबिक, वह आमतौर पर प्रति फिल्म 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये लेती हैं।