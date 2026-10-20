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'रामायण' की सीता की कितनी है नेटवर्थ, जानिए आलीशान घर से लेकर लग्जरी कारों का कलेक्शन तक सबकुछ यहां

'रामायण' मूवी की सीता फिल्मों और एड से अच्छी खासी कमाई करती है ऐसे में उनकी नेटवर्थ कितनी है आइये यहां जानते है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 10:19:46 AM (IST)Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 10:19:46 AM (IST)
'रामायण' की सीता की कितनी है नेटवर्थ, जानिए आलीशान घर से लेकर लग्जरी कारों का कलेक्शन तक सबकुछ यहां
'रामायण' की सीता की कितनी है नेटवर्थ, जानिए आलीशान घर से लेकर लग्जरी कारों का कलेक्शन तक सबकुछ यहां

HighLights

  1. 'रामायण' मूवी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे
  2. फिल्म के पहले ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला
  3. मेकर्स ने इसका दूसरा ट्रेलर भी जारी कर दिया

बिजनेस डेस्क। 'रामायण' मूवी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के पहले ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद अब मेकर्स ने इसका दूसरा ट्रेलर भी जारी कर दिया है।

इस मूवी में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साउथ सुपरस्टार यश रावण के रोल में हैं। साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। बता दें कि यह मूवी नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही है।

रामायण के लिए कितना चार्ज किया?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामायण मूवी में सीता के रोल के लिए साई पल्लवी को लगभग 6 करोड़ रुपये मिले हैं। यह उनके करियर की सबसे बड़ी फीस में से एक है। जानकारी के मुताबिक, वह आमतौर पर प्रति फिल्म 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये लेती हैं।


माता सीता की नेटवर्थ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामायण मूवी में माता सीता का रोल निभाने वाली साई पल्लवी की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 47 करोड़ रुपये है।

साई पल्लवी का आलीशान घर

  • साई पल्लवी का आलीशान घर तमिलनाडु के कोयंबटूर में है, जिसकी कीमत कथित तौर पर 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपये के बीच है। यहां वह अपने परिवार के साथ रहती हैं।

  • नीलगिरी के कोटागिरी में भी उनका एक बड़ा बंगला है, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये बताई जाती है।

  • रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई में भी उनका एक अपार्टमेंट है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है।

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साई पल्लवी के पास कौन-कौन सी कारें हैं?

साई पल्लवी के पास कारों का एक शानदार कलेक्शन है, जिसमें ऑडी क्यू3, Mitsubishi Lancer Evo X, Brown Sedan और Maruti Suzuki Nexa Red जैसे प्रीमियम मॉडल शामिल हैं।