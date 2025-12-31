मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ration Card धारक ध्यान दें! 1 जनवरी से बंद हो सकता है आपका फ्री राशन, आज ही पूरा करें ये काम

    नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ जारी रखने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि आज, 31 द ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 04:07:24 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 04:07:24 PM (IST)
    Ration Card धारक ध्यान दें! 1 जनवरी से बंद हो सकता है आपका फ्री राशन, आज ही पूरा करें ये काम
    1 जनवरी से बंद हो सकता है आपका फ्री राशन

    बिजनेस डेस्क। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ जारी रखने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि आज, 31 दिसंबर है। यदि आज रात तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो लाभार्थी 1 जनवरी 2026 से राशन और अन्य 7 सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

    घर बैठे मोबाइल से कैसे करें ई-केवाईसी?

    अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर इसे अपने फोन से कर सकते हैं...

    • सबसे पहले प्ले स्टोर से 'मेरा केवाईसी' और 'Aadhaar FaceRD' ऐप डाउनलोड करें।

    • इसके बाद 'मेरा केवाईसी' ऐप खोलें और अपनी लोकेशन की अनुमति दें।

    • अब अपना आधार नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) व कैप्चा भरें।

    • जैसे ही आपकी जानकारी स्क्रीन पर आए, 'face-e-kyc' विकल्प पर क्लिक करें।

    • इसके बाद कैमरा खुलेगा, अपनी फोटो क्लिक करें और सबमिट कर दें।

    • सबमिशन सफल होते ही आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    कैसे चेक करें अपना ई-केवाईसी स्टेटस?

    यदि आप पहले ही केवाईसी करा चुके हैं, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह सिस्टम में अपडेट हुआ है या नहीं। इसके लिए...

    सबसे पहले 'मेरा केवाईसी' ऐप ओपन करें और अपनी लोकेशन सेटिंग ऑन रखें। इसके बाद आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी के जरिए लॉग-इन करें। लॉग-इन होते ही आपके सामने स्टेटस दिख जाएगा। यदि वहां 'Y' लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका केवाईसी सफल हो चुका है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।


    क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?

    सरकार का उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों को हटाना और यह सुनिश्चित करना है कि अनाज केवल पात्र और वास्तविक लोगों तक ही पहुंचे। ई-केवाईसी पूरा न होने पर आपका राशन कार्ड इन-एक्टिव हो सकता है, जिससे मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाएगा और राशन कार्ड से जुड़ी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है।

    यह भी पढ़ें- साल खत्म होने से पहले करें ये काम, लेट फीस के साथ ITR फाइल करने का आखिरी मौका, 1 जनवरी से बढ़ सकती है मुश्किल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.