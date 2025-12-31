Ration Card धारक ध्यान दें! 1 जनवरी से बंद हो सकता है आपका फ्री राशन, आज ही पूरा करें ये काम

बिजनेस डेस्क। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ जारी रखने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि आज, 31 दिसंबर है। यदि आज रात तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो लाभार्थी 1 जनवरी 2026 से राशन और अन्य 7 सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

घर बैठे मोबाइल से कैसे करें ई-केवाईसी? अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर इसे अपने फोन से कर सकते हैं... सबसे पहले प्ले स्टोर से 'मेरा केवाईसी' और 'Aadhaar FaceRD' ऐप डाउनलोड करें।

इसके बाद 'मेरा केवाईसी' ऐप खोलें और अपनी लोकेशन की अनुमति दें।

अब अपना आधार नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) व कैप्चा भरें।

जैसे ही आपकी जानकारी स्क्रीन पर आए, 'face-e-kyc' विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद कैमरा खुलेगा, अपनी फोटो क्लिक करें और सबमिट कर दें।

सबमिशन सफल होते ही आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कैसे चेक करें अपना ई-केवाईसी स्टेटस? यदि आप पहले ही केवाईसी करा चुके हैं, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह सिस्टम में अपडेट हुआ है या नहीं। इसके लिए... सबसे पहले 'मेरा केवाईसी' ऐप ओपन करें और अपनी लोकेशन सेटिंग ऑन रखें। इसके बाद आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी के जरिए लॉग-इन करें। लॉग-इन होते ही आपके सामने स्टेटस दिख जाएगा। यदि वहां 'Y' लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका केवाईसी सफल हो चुका है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।