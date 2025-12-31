Ration Card धारक ध्यान दें! 1 जनवरी से बंद हो सकता है आपका फ्री राशन, आज ही पूरा करें ये काम

बिजनेस डेस्क। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ जारी रखने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि आज, 31 दिसंबर है। यदि आज रात तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो लाभार्थी 1 जनवरी 2026 से राशन और अन्य 7 सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर इसे अपने फोन से कर सकते हैं...
यदि आप पहले ही केवाईसी करा चुके हैं, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह सिस्टम में अपडेट हुआ है या नहीं। इसके लिए...
सबसे पहले 'मेरा केवाईसी' ऐप ओपन करें और अपनी लोकेशन सेटिंग ऑन रखें। इसके बाद आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी के जरिए लॉग-इन करें। लॉग-इन होते ही आपके सामने स्टेटस दिख जाएगा। यदि वहां 'Y' लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका केवाईसी सफल हो चुका है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सरकार का उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों को हटाना और यह सुनिश्चित करना है कि अनाज केवल पात्र और वास्तविक लोगों तक ही पहुंचे। ई-केवाईसी पूरा न होने पर आपका राशन कार्ड इन-एक्टिव हो सकता है, जिससे मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाएगा और राशन कार्ड से जुड़ी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है।
