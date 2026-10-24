Ratlam Sarafa : गिरावट का भूचाल, दो लाख के अंदर आई चांदी, सोना में भी आ रही बड़ी गिरावट, निवेशकों की फूली सांसें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : नौ माह पहले तेजी के तूफान और अब तूफानी गिरावट से सराफा में भूचाल आ गया है। ऊंचे भाव पर खरीदी करने वाले चारों खाने चित हो गए हैं। एमसीएक्स पर चांदी 1.92 लाख तक नीचे आ गई है तो सोना भी अप्रत्याशित रूप से 1.41 लाख रुपये के स्तर पर आ गया है।

चांदी ऑल टाइम हाई से 55-60 फीसद से भी अधिक टूट चुकी है, वहीं सोना में 30 से 35 प्रतिशत तक गिर चुका है। भारी गिरावट के बाद भी त्योहारी सीजन में सराफा में कामकाज आशानुरूप नहीं है। जरूरी खरीदी करने वाले अभी भी और तेज गिरावट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चार लाख पार जाने वाली चांदी अब 1.98 लाख रुपये प्रतिकिलो और 1.82 लाख के पार जाने वाला सोना अब 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है।

त्योहारी सीजन में भी कामकाज सुस्त है तूफानी तेजी में सोना-चांदी आमजन की पहुंच से कोसों से दूर हो गए थे, लेकिन अब भारी गिरावट से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उधर, ऊंचे भाव पर खरीदी करने वालों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। फिर भी बाजार में न तो बिकवाली निकल रही है और न ही बड़ी खरीदारी। त्योहारी सीजन में भी कामकाज सुस्त है। चांदी अब हाजर में करीब 1.97 से 1.99 लाख और सोना 1.44 से 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास आ चुके हैं। शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोना 141806 से 142980 रुपये के बीच कारोबार करते देखा गया। चांदी 192800 से 198320 रुपये के बीच कारोबार करती देखी गई। बिल कारोबार में सोना 145000 और चांदी 198500 रुपये रही।