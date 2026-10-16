Ratlam Sarafa : सोना-चांदी में नौ माह की कमाई धुली, गिरावट से सराफा बाजार में हलचल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : नौ माह में सोना-चांदी के भाव ने ऐसी पलटी मारी है कि तेजी के दौर में खरीदी करने वाले कारोबारी और निवेशक अब चिंता में हैं। चार लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुकी चांदी करीब 2.14 लाख रुपये पर आ गई है, जबकि 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा सोना 1.48 लाख रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है।

कीमती धातुओं में आई इस अप्रत्याशित गिरावट ने त्योहारी सीजन में सराफा बाजार का गणित बदल दिया है। ऊंचे भाव पर खरीदी करने वालों को नुकसान की चिंता सता रही है, वहीं आभूषणों की जरूरी खरीदी करने वाले निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिली है। हालांकि भाव टूटने के बावजूद बाजार में ग्राहकी अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। खरीदार अभी और गिरावट की उम्मीद में खरीदारी टाल रहे हैं।

बुधवार शाम अमेरिकी आर्थिक आंकड़े आने के बाद सोना-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना करीब 1.45 लाख और चांदी 2.07 लाख रुपये के स्तर तक पहुंच गई। गुरुवार को एमसीएक्स पर सोना 147109 से 147995 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 208259 से 211499 रुपये प्रति किलो के बीच कारोबार करती रही। हाजर और बिल भाव में अंतर गुरुवार को रतलाम के हाजर कारोबार में सोना 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.14 लाख रुपये प्रति किलो रही। बिल कारोबार में सोना 149500 रुपये और चांदी 214500 रुपये पर रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पाट गोल्ड 4100.16 से 4161.81 डालर प्रति औंस और स्पाट सिल्वर 55.4880 से 56.8750 डालर के बीच कारोबार करती रही।