Ratlam- Indore Sarafa: सोना-चांदी के गिरे दाम, फिर भी बाजार में सन्नाटा, जानिए क्या है वजह

बिजनेस डेस्क। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। खनिज तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके चलते बुलियन मार्केट में निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है।

कामेक्स पर सोना वायदा 31 डालर फिसलकर 4,089 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 130 सेंट गिरकर 56.06 डालर प्रति औंस पर आ गई। ग्लोबल संकेतों के असर से स्थानीय सराफा में भी नरमी दर्ज की गई है। इंदौर में सोने-चांदी के ताजा भाव ऑल इंडिया बुलियन (AIB) के रेट के मुताबिक, आज 26 अक्टूबर को सुबह 08:36 बजे तक इंदौर में 24 कैरेट (999) सोना ₹1,44,690 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट (916) सोना ₹1,32,536 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट (750) सोना ₹1,08,517 प्रति 10 ग्राम और चांदी (999) ₹2,01,865 प्रति किलोग्राम है।

रतलाम में सोने-चांदी का रेट रतलाम सराफा में भी भाव स्थिर से नरम बने हुए हैं। ऑल इंडिया बुलियन के मुताबिक सुबह 08:38 बजे तक 24 कैरेट (999) सोना ₹1,44,763 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट (916) सोना ₹1,32,603 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट (750) सोना ₹1,08,572 प्रति 10 ग्राम और चांदी (999) ₹2,01,872 प्रति किलोग्राम है। स्थानीय हाजिर बाजार में सोना केडबरी रवा नकद में ₹1,46,400 प्रति 10 ग्राम है, जो पिछले कारोबारी दिन ₹1,47,000 पर था। वहीं आरटीजीएस में सोना ₹1,42,500 (GST अतिरिक्त) और 22 कैरेट सोना ₹1,30,600 (GST अतिरिक्त) प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी चौरसा का भाव ₹2,05,200 प्रति किलो और चांदी टंच ₹2,06,000 प्रति किलो पर रही। वहीं आरटीजीएस में चांदी ₹6,600 टूटकर दो लाख के नीचे ₹1,99,300 प्रति किलो पर आ गई। यह भी पढ़ें- Gold-Silver Price Today: त्योहारी सीजन में राहत.. दिवाली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानें अपने शहर का ताजा भाव क्यों आई सोने-चांदी में गिरावट? बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमतों में इस बड़ी मंदी के पीछे तीन बड़े कारण हैं। फेडरल रिजर्व की बैठक का इंतजार: अमेरिकी केंद्रीय बैंक (US Fed) की ब्याज दरों को लेकर अगले हफ्ते अहम बैठक होने वाली है। निवेशक किसी भी बड़े फैसले से पहले सतर्क रुख अपना रहे हैं और बाजार से दूरी बनाए हुए हैं।