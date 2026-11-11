Ratlam Sarafa: सोना-चांदी में तेजी से ही बाजार में चमक लौटने की उम्मीद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : वैश्विक स्तर पर लंबे समय से रेड जोन में चल रहे सोना-चांदी के भाव ने बुलियन मार्केट की कमर तोड़ दी है। तूफानी गिरावट के बाद भी बाजार में न तो बिकवाली निकली है और न ही जोरदार लेवाली। इससे सराफा में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी में तेजी से ही बाजार में चमक लौटने की उम्मीद है, लेकिन हाल-फिलहाल तेजी के आसार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।

लगातार गिरावट से जहां सोना-चांदी की चमक फीकी पड़ती जा रही है, वहीं बाजार में नकदी का प्रवाह भी थम-सा गया है। त्योहारी सीजन के बावजूद बाजार में खरीदी-बिक्री का ग्राफ आशानुरूप नहीं है। इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं की जा रही है।

व्यापारियों का कहना है कि ऊंचे भाव पर खरीदी करने वाले भारी नुकसान के कारण बिकवाली से पल्ला झाड़ रहे हैं, वहीं नई खरीदी करने वाले भाव और नीचे जाने के इंतजार में बैठे हैं। इससे सराफा में कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सराफा व्यवसायी शुभम मूणत का कहना है कि लगातार गिरावट से बाजार की चाल पूरी तरह बिगड़ गई है। त्योहारी सीजन में सराफा में कामकाज 30 से 40 फीसद पर आकर अटक गया है। अब आगामी दिनों में सोना-चांदी के भाव में सुधार और स्थिरता आने पर कामकाज पटरी पर लौटने की उम्मीद है।