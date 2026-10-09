Ratlam Sarafa : सोना-चांदी की फीकी चमक से सराफा बाजार सुस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : मूल्यवान धातु सोना-चांदी में लंबे समय से जारी गिरावट ने सराफा में कामकाज ठप कर दिया है। ऊंचे भाव पर खरीदी अथवा निवेश करने वाले जहां तेजी के इंतजार में बैठे हैं, वहीं जरूरी खरीदी करने वाले भाव और नीचे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इससे सराफा में कामकाज नहीं के बराबर है। बाजार के जानकार आगामी दिनों में सोना-चांदी के भाव में अप्रत्याशित गिरावट की संभावना जता रहे हैं। ऐसे में ऊंचे स्तर पर खरीदी करने वालों के लिए सोना-चांदी गले की हड्डी बन गए हैं।

जनवरी 2026 में तूफानी तेजी के दौरान चांदी चार लाख रुपये किलो के पार पहुंच गई थी, जबकि सोना ने 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर कारोबार किया था। अब हाजर बाजार में चांदी 2.22 से 2.23 लाख और सोना 1.48 से 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया है। गुरुवार को एमसीएक्स पर सोना 148965 से 149900 रुपये तथा चांदी 220418 से 224652 रुपये के बीच कारोबार करते देखे गए। हाजर में सोना 148900 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 223000 रुपये किलो रही। बिल कारोबार में दोनों के भाव क्रमशः 151600 रुपये और 223000 रुपये रहे।