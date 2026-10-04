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Ratlam Sarafa : सोना-चांदी में फिर बड़ी गिरावट की आहट, महामंदी की आशंका से हड़कंप

वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सोना-चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया के कई देशों में बढ़ते तनाव, महंगाई, क...और पढ़ें

By vivek bafnaEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 04:54:28 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 04:54:28 PM (IST)
Ratlam Sarafa : सोना-चांदी में फिर बड़ी गिरावट की आहट, महामंदी की आशंका से हड़कंप
दुकान पर शोकेस में सजे स्वर्ण आभूषण। -फाइल फोटो

HighLights

  1. जनवरी के रिकॉर्ड भाव से चांदी 1.75 लाख और सोना 33 हजार रुपये तक फिसला
  2. तेजी के बजाय और गिरावट के अनुमान से कारोबारियों और निवेशकों की बढ़ी चिंता
  3. भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सोना-चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया के कई देशों में बढ़ते तनाव, महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और आर्थिक मंदी की आशंकाओं ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की दिशा बदल दी है।

भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है असर

इसका असर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। उच्च गुणवत्ता और शुद्धता के लिए देशभर में पहचान रखने वाले रतलाम सराफा बाजार में इन दिनों सोना-चांदी के भाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। बाजार के ज्यादातर जानकार मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कीमतों में तेजी के बजाय बड़ी गिरावट की आशंका जता रहे हैं।


इस वर्ष जनवरी में चांदी चार लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई थी, जबकि सोने के भाव 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचे थे। रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद दोनों कीमती धातुओं में लगातार गिरावट का दौर शुरू हुआ। वर्तमान में चांदी के भाव करीब 2.25 लाख रुपये और सोने के भाव लगभग 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बताए जा रहे हैं।

जनवरी के उच्चतम स्तर से तुलना करें तो चांदी करीब 1.75 लाख रुपये प्रति किलो और सोना लगभग 33 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट चुका है। लगातार घटती कीमतों ने ऊंचे भाव पर खरीदी करने वाले कारोबारियों और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत बढ़ने की आशंका है

हैरानी की बात यह है कि जिस सोने को हमेशा सुरक्षित निवेश का भरोसेमंद माध्यम माना जाता रहा है, वही फिलहाल निवेशकों के लिए नुकसान का कारण बन रहा है। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से परिवहन, उत्पादन और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत बढ़ने की आशंका है। इससे महंगाई का दबाव गहराने के साथ आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है।

खरीदार और बेचवाल दोनों असमंजस में

भावों में लगातार गिरावट के कारण बाजार में खरीदार और बेचवाल दोनों असमंजस की स्थिति में हैं। खरीदारों को उम्मीद है कि कीमतें अभी और नीचे आएंगी, इसलिए वे फिलहाल खरीदारी टाल रहे हैं। वहीं, ऊंचे भाव पर खरीदी कर चुके व्यापारी और निवेशक नुकसान उठाकर बिकवाली करने के बजाय भाव में सुधार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस खींचतान से बाजार में कारोबार की गति भी प्रभावित हो रही है। निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौजूदा गिरावट कहां जाकर थमेगी और क्या कीमतें दोबारा पुराने स्तर तक पहुंच पाएंगी।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार निकट भविष्य में सोना-चांदी में बड़ी तेजी के ठोस संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका और मौजूदा वित्तीय परिस्थितियां कीमतों पर दबाव बनाए रख सकती हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद त्योहारी सीजन की शुरुआत से घरेलू मांग बढ़ेगी और इससे बाजार को सहारा मिल सकता है।

इसके बावजूद आगामी दिनों में चांदी के दो लाख रुपये प्रति किलो और सोने के 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आने की आशंका भी जताई जा रही है। वैश्विक घटनाक्रम, ब्याज दरों की दिशा और घरेलू मांग अब सोना-चांदी के भाव की अगली चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल रतलाम सराफा बाजार में तेजी की उम्मीद से अधिक गिरावट का डर हावी है। ऊंचे भाव पर खरीदी करने वालों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है।

इन पांच कारणों से टूट रहे सोना-चांदी के भाव

  • अमेरिकी बांड यील्ड में मजबूती : अमेरिकी ट्रेजरी बांड की यील्ड और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से निवेशकों का रुझान बिना ब्याज देने वाले सोने के बजाय बांड जैसे विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। इससे सोने की मांग प्रभावित हो रही है।

  • कच्चे तेल की कीमतों में उछाल : मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास अवरोध की स्थिति से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे वैश्विक महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है।

  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्ती : महंगाई बढ़ने की आशंका के चलते अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनाए रखने या उनमें और बढ़ोतरी करने की संभावना से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है।

  • मजबूत होता अमेरिकी डॉलर : डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से अन्य मुद्राओं में कारोबार करने वाले निवेशकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी महंगे हो जाते हैं। इससे मांग कमजोर पड़ती है और बिकवाली बढ़ती है।

  • ऊंचे भाव पर मुनाफा वसूली : हाल के महीनों में रिकार्ड स्तर तक पहुंची कीमतों के बाद निवेशकों और फंड हाउसों ने बड़े पैमाने पर मुनाफा वसूली की। इससे सोना-चांदी के भाव तेजी से नीचे आए और बाजार में गिरावट का दबाव बढ़ गया।

एक नजर सोना-चांदी के भाव पर

तारीख चांदी सोना
03 अक्टूबर 226600 151500
02 अक्टूबर 227100 152700
01 अक्टूबर 226100 151600
30 सितंबर 227100 152600
29 सितंबर 227100 151000
28 सितंबर 228600 153000
26 सितंबर 240100 155000
25 सितंबर 236100 155400

(नोट : आरटीजीएस भाव चांदी प्रति किलो व सोना प्रति 10 ग्राम रुपये में)

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