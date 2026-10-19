RBI Compensation Rules: बैंक नहीं सुन रहा आपकी शिकायत? तो मिलेगा हर दिन ₹5,000, जानें आरबीआई का नियम क्या कहता है

बिजनेस डेस्क। अगर बैंक किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत का समाधान लंबे समय तक नहीं निकाल पाता है या शिकायत का समाधान निकालने में काफी समय लेता है, तो ग्राहकों को मुआवजा मिलता है। यह मुआवजा 5000 रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है।

लोन के बाद प्रॉपर्टी के कागज लौटाने में देरी पर मुआवजा होम लोन या किसी दूसरे लोन का पूरा भुगतान करने के बाद बैंक की जिम्मेदारी है कि वह तय समय में प्रॉपर्टी से जुड़े मूल दस्तावेज आपको लौटाए। RBI के नियमों के अनुसार, बैंक की वजह से दस्तावेज लौटाने में अगर 30 दिन से ज्यादा की देरी हुई, तो इस मामले में 5000 रुपये प्रतिदिन का मुआवजा मिल सकता है।