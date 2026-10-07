चलते चलते घूमते फिरते कहीं से भी देख पाएंगे RBI के फैसले को लाइव, जानें कहां हो रहा है लाइवस्ट्रीम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप आज ट्रैवल करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि RBI MPC Meeting में होने वाले फैसले को कैसे जान पाएंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ट्रैवल करते, चलते-चलते, घूमते-फिरते कैसे इसे लाइव देख और सुन सकते हैं।
आज 7 अक्टूबर को RBI MPC Meeting का फैसला आने वाला है, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हैं कि रेपो रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इसका सीधा असर हर इंसान की जेब पर पड़ता है। रेपो रेट बढ़ने से लोन के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है और RBI के लिए रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई पर लगाम लगती है।
RBI MPC Meeting का लाइव स्ट्रीम 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से आरबीआई के ऑफिशियल YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा इसी प्लेटफॉर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में करेंगे।
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चलते-चलते, घूमते-फिरते आरबीआई के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आप आराम से RBI गवर्नर के फैसले को सुन सकते हैं।