चलते चलते घूमते फिरते कहीं से भी देख पाएंगे RBI के फैसले को लाइव, जानें कहां हो रहा है लाइवस्ट्रीम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप आज ट्रैवल करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि RBI MPC Meeting में होने वाले फैसले को कैसे जान पाएंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ट्रैवल करते, चलते-चलते, घूमते-फिरते कैसे इसे लाइव देख और सुन सकते हैं।

आज 7 अक्टूबर को RBI MPC Meeting का फैसला आने वाला है, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हैं कि रेपो रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इसका सीधा असर हर इंसान की जेब पर पड़ता है। रेपो रेट बढ़ने से लोन के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है और RBI के लिए रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई पर लगाम लगती है।