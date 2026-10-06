Skoda Slavia Facelift Launched: स्कोडा की नई स्लाविया फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, देखें सभी वेरिएंट्स की प्राइस लिस्ट
स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है।
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 04:43:42 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 04:43:42 PM (IST)
Skoda Slavia Facelift Launched
HighLights
- नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में लॉन्च
- अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है
- शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख रखी गई
ऑटो डेस्क। स्कोडा ऑटो इंडिया के प्रीमियम मिडसाइज सेडान की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख रखी गई है।
नई स्लाविया फेसलिफ्ट बेहतर लुक-डिजाइन और कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ दमदार इंजन और धांसू परफॉर्मेंस वाली सेडान है।
नई सेडान में सेगमेंट-फर्स्ट रियर सीट मसाज फंक्शन और 1.0-लीटर इंजन के साथ एक नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है।
इसे क्लासिक, क्लासिक+, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो जैसे कुल 6 अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है।
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अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत
- 2026 Skoda Slavia Classic 1.0 MT वेरिएंट की कीमत ₹9,99,900 रखी गई है।
- 2026 Skoda Slavia Classic+ 1.0 MT वेरिएंट की कीमत ₹10,99,000 है।
- 2026 Skoda Slavia Classic+ 1.0 AT वेरिएंट की कीमत ₹12,49,000 रखी गई है।
- 2026 Skoda Slavia Signature 1.0 MT वेरिएंट की कीमत ₹13,94,000 बताई गई है।
- 2026 Skoda Slavia Signature 1.0 AT वेरिएंट की कीमत ₹14,94,000 है।
- 2026 Skoda Slavia Sportline 1.0 MT वेरिएंट की कीमत ₹14,34,000 है।
- 2026 Skoda Slavia Sportline 1.0 AT वेरिएंट की कीमत ₹15,34,000 है।
- 2026 Skoda Slavia Prestige 1.0 MT वेरिएंट की कीमत ₹15,89,000 है।
- 2026 Skoda Slavia Prestige 1.0 AT वेरिएंट की कीमत ₹16,89,000 है।
- 2026 Skoda Slavia Prestige 1.5 DSG वेरिएंट की कीमत ₹18,59,000 है।
- 2026 Skoda Slavia Monte Carlo 1.0 AT वेरिएंट की कीमत ₹17,29,000 है।
- 2026 Skoda Slavia Monte Carlo 1.5 DSG वेरिएंट की कीमत ₹18,84,000 है।