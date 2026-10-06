Skoda Slavia Facelift Launched: स्कोडा की नई स्लाविया फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, देखें सभी वेरिएंट्स की प्राइस लिस्ट

ऑटो डेस्क। स्कोडा ऑटो इंडिया के प्रीमियम मिडसाइज सेडान की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख रखी गई है।

नई स्लाविया फेसलिफ्ट बेहतर लुक-डिजाइन और कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ दमदार इंजन और धांसू परफॉर्मेंस वाली सेडान है।

नई सेडान में सेगमेंट-फर्स्ट रियर सीट मसाज फंक्शन और 1.0-लीटर इंजन के साथ एक नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है।

इसे क्लासिक, क्लासिक+, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो जैसे कुल 6 अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है।

यह भी पढ़ें- Best Scooty for College Girls: कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए बेस्ट हैं ये 3 स्कूटी, देखें कीमत, माइलेज और फीचर्स

अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत