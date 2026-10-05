RBI MPC Meeting: क्या फिर महंगा होगा आपका लोन? आज से शुरू हो रही RBI मीटिंग में लिया जा सकता है बड़ा फैसला

बिजनेस डेस्क। आज यानी 5 अक्टूबर से RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तीन दिन की मीटिंग शुरू होगी। इस बार रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। फरवरी 2023 के बाद रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हुई तो यह 5.25% से बढ़कर 5.50% पर पहुंच जाएगी। आरबीआई एमपीसी की बैठक 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा मीटिंग में लिए गए सारे फैसलों की जानकारी 7 अक्टूबर को देंगे।

रिजर्व बैंक ने साल 2025 में 4 बार रेपो रेट कम किया है, जिससे रेपो रेट 6.50% से घटकर 5.25% पर आ गई है। वहीं इस साल 2026 में हुई अब तक की चार बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।