RBI New Rules: आरबीआई के नए नियम से मृतक के परिजनों को राहत, बैंक खाते से आसान हुआ क्लेम प्रोसेस

बिजनेस डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृतक खाताधारक के परिजनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब मृतक के नामांकित व्यक्ति या वैध वारिस बैंक खाते में पड़ी राशि में से 15 लाख रुपये तक आसानी से क्लेम कर सकेंगे। अभी तक परिजनों को क्लेम के लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन नए नियमों ने प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है।

सहकारी बैंकों के लिए अलग सीमा आरबीआई ने बताया कि शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में यह सीमा 5 लाख रुपये होगी। इसका अर्थ है कि सहकारी बैंकों के ग्राहक के निधन पर उनके परिजन अधिकतम 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज आरबीआई के मुताबिक, परिजनों को क्लेम के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें शामिल हैं: दावा प्रपत्र (Claim Form)

मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

दावेदार की पहचान (Valid ID)

क्षतिपूर्ति बांड

अन्य उत्तराधिकारियों से अस्वीकरण पत्र (यदि लागू हो) इसके अलावा, बैंक एक वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा को भी मान्य कर सकते हैं। खास बात यह है कि बैंकों को अब किसी तीसरे पक्ष के जमानत बांड की मांग करने की अनुमति नहीं होगी।