फ्लाइट टिकट का खर्च घटाएं... टिकट बुकिंग के 3 सबसे बड़े सीक्रेट जिससे बच सकते हैं हजारों!

डिजिटल डेस्क। हवाई यात्रा का खर्च लगातार आसमान छू रहा है। ऐसे में घरेलू या अंतरराष्ट्रीय टिकट सस्ते में पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और सही टूल्स का इस्तेमाल करके आप टिकट (Ticket Booking Hacks) की कीमतों में हजारों रुपये बचा सकते हैं।
ज्यादातर लोग MakeMyTrip, Goibibo, Yatra या Cleartrip जैसी गिनी-चुनी वेबसाइट्स पर ही घंटों लगाकर सस्ता टिकट ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कुछ पावरफुल सर्च इंजन हैं जो दर्जनों पोर्टल्स की कीमतों को एक साथ स्कैन करते हैं।
वेबसाइट पर जाएं: Skyscanner पर अपना शहर, गंतव्य, यात्रा की तारीख और यात्रियों की संख्या दर्ज करें।
तुरंत परिणाम: यह टूल केवल 10-15 सेकंड में दर्जनों वेबसाइट्स को स्कैन करके सबसे सस्ता विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिखा देगा।
बुकिंग: कीमत पसंद आने पर, आप सीधे ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग पूरी कर सकते हैं।
Google Flight भी Skyscanner की तरह ही एक पावरफुल टूल है। यह सारी वेबसाइट्स को एक साथ स्कैन करता है और आपको सबसे कम कीमत में फ्लाइट टिकट का विकल्प दिखाता है।
इनसे और भी सस्ता टिकट पाने के लिए क्या करें?
यह सबसे अहम नियम है। एयरलाइंस उन सीटों पर कम कीमत रखती हैं जो पहले बुक होती हैं:
घरेलू यात्रा: कम से कम 2-3 महीने पहले बुकिंग करें।
विदेश यात्रा: 3-4 महीने पहले बुकिंग करना सबसे फायदेमंद है।
अगर आप एक ही रूट को बार-बार सर्च करते हैं, तो एयरलाइंस के एल्गोरिदम इसे नोटिस करते हैं और डिमांड बढ़ाकर कीमत अपने आप बढ़ा देते हैं। फैसला पहले करें, एक बार सर्च करें और तुरंत बुक कर लें।
वीकेंड (शुक्रवार से रविवार) पर यात्रियों की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए कीमतें ऊंची रहती हैं। इसके बजाय, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार को उड़ान भरने का विकल्प चुनें। मिड-वीक में आपको अक्सर 15-30% तक सस्ता टिकट मिल सकता है।
