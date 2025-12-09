सिर्फ 5000 का निवेश और बंपर कमाई, आज ही शुरू करें ये बिजनेस, सरकार भी करेगी मदद
अगर आप अपना खुद का बिजनेस (Business Idea) शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बजट की कमी आपको रोक रही है, तो यह खबर आपके लिए ही है। सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिसके तहत आप बहुत कम निवेश में अपना काम शुरू कर सकते हैं और कमाई भी बढ़िया कर सकते हैं।
आज ही शुरू करें ये बिजनेस, सरकार भी करेगी मदद।
- खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं
- सरकार की ये योजना करेगी आपकी मदद
- बहुत कम निवेश में होगी बंपर कमाई
बिजनेस डेस्क। अगर आप अपना खुद का बिजनेस (Business Idea) शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बजट की कमी आपको रोक रही है, तो यह खबर आपके लिए ही है। सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिसके तहत आप बहुत कम निवेश में अपना काम शुरू कर सकते हैं और कमाई भी बढ़िया कर सकते हैं। यह मौका है ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र’ (Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) खोलने का, जिसकी मांग और संख्या देशभर में लगातार बढ़ रही है।
देश में तेजी से बढ़ रहे हैं जन औषधि केंद्र
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून 2025 तक देश में 16,912 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (PM Jan Aushadhi Kendra) खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर 2,110 तरह की दवाइयां और 315 मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हैं।
राज्यों में कौन सबसे आगे हैं?
- उत्तर प्रदेश: 3,550 केंद्र
- केरल: 1,629
- कर्नाटक: 1,480
- तमिलनाडु: 1,432
- बिहार: 900
- गुजरात: 812
जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती होती हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलती है।
सिर्फ 5,000 रुपये में करें आवेदन
इस बिजनेस की खासियत यह है कि इसे शुरू करने के लिए आपको बस 5,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होता है। लेकिन आवेदक के पास D-Pharma या B-Pharma का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्गफुट जगह का होना जरूरी है।
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- PAN कार्ड (Pan Card)
- फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (D-Pharma / B-Pharma)
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन, जानें आसान प्रक्रिया
- janaushadhi.gov.in पर जाएं।
- मेन्यू में Apply For Kendra पर क्लिक करें।
- नए पेज पर Click Here To Apply चुनें।
- साइन-इन पेज आने पर Register Now पर क्लिक करें।
- खुलने वाले फॉर्म में सही जानकारी भरें।
- राज्य चुनें, नियमों को स्वीकार करें और सब्मिट कर दें।
सरकार देगी आर्थिक मदद, कमाई होगी और आसान
- जन औषधि केंद्र चलाने वालों को सरकार मासिक प्रोत्साहन राशि देती है।
- पांच लाख रुपये तक की मासिक दवा खरीद पर 15% इंसेंटिव, अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह।
- विशेष कैटेगरी वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 लाख रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त मदद।
- इस तरह सरकार की मदद और कम निवेश में यह एक बेहतरीन बिजनेस अवसर साबित हो सकता है।
कुल मिलाकर, कम पूंजी, सरकारी मदद और बढ़ती मांग, ये तीनों चीजें मिलकर जन औषधि केंद्र को आज के समय का एक मजबूत और लाभदायक बिजनेस मॉडल बनाती हैं। यदि आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं और अपना कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल सही है।