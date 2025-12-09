सिर्फ 5000 का निवेश और बंपर कमाई, आज ही शुरू करें ये बिजनेस, सरकार भी करेगी मदद

बिजनेस डेस्क। अगर आप अपना खुद का बिजनेस (Business Idea) शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बजट की कमी आपको रोक रही है, तो यह खबर आपके लिए ही है। सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिसके तहत आप बहुत कम निवेश में अपना काम शुरू कर सकते हैं और कमाई भी बढ़िया कर सकते हैं। यह मौका है ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र’ (Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) खोलने का, जिसकी मांग और संख्या देशभर में लगातार बढ़ रही है।

देश में तेजी से बढ़ रहे हैं जन औषधि केंद्र सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून 2025 तक देश में 16,912 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (PM Jan Aushadhi Kendra) खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर 2,110 तरह की दवाइयां और 315 मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हैं। राज्यों में कौन सबसे आगे हैं? उत्तर प्रदेश: 3,550 केंद्र

केरल: 1,629

कर्नाटक: 1,480

तमिलनाडु: 1,432

बिहार: 900

गुजरात: 812 जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती होती हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलती है। सिर्फ 5,000 रुपये में करें आवेदन इस बिजनेस की खासियत यह है कि इसे शुरू करने के लिए आपको बस 5,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होता है। लेकिन आवेदक के पास D-Pharma या B-Pharma का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्गफुट जगह का होना जरूरी है।