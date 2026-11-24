बिजनेस डेस्क। देश में खाने-पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। दाल और चीनी के साथ-साथ चावल की कीमतों में भी लगातार उछाल देखा जा रहा है। अब घरेलू बाजार में चावल के दामों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार चावल की कुछ खास किस्मों के निर्यात पर 20 प्रतिशत तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है।

सरकार के इस संभावित फैसले का मुख्य मकसद देश के भीतर चावल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और महंगाई को नियंत्रित करना है। खासतौर पर टूटे चावल और कुछ प्रीमियम नॉन-बासमती चावल की किस्मों के निर्यात पर यह 20 प्रतिशत शुल्क लगाया जा सकता है।

सरकार क्यों बढ़ा रही है एक्सपोर्ट ड्यूटी?

दक्षिणी राज्यों में कमी: देश के कुछ हिस्सों, खासकर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में प्रीमियम नॉन-बासमती चावल की उपलब्धता कम हो गई है और कीमतों में तेजी आई है।

उद्योगों पर असर: टूटे चावल के दाम बढ़ने से पोल्ट्री (मुर्गी पालन) और पशुओं के चारे से जुड़े कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है।

घरेलू स्टॉक बढ़ाना: सरकार चाहती है कि चावल का ज्यादा स्टॉक विदेश भेजने के बजाय घरेलू बाजार में रहे, ताकि आम उपभोक्ताओं और स्थानीय उद्योगों को बड़ी राहत मिल सके।

अंतरराष्ट्रीय निर्यात पर क्या होगा असर?

अगर सरकार 20 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू करती है, तो विदेशों में भारतीय चावल भेजना महंगा हो जाएगा और इससे निर्यात की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। हालांकि, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की मांग मजबूत बनी रहती है, इसलिए निर्यात पूरी तरह नहीं रुकेगा। लेकिन इस कदम से थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना निर्यात बढ़ाने का मौका जरूर मिल सकता है।

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