टोल पास से लेकर बैंक चार्ज और आईटीआर तक नवंबर में बदल गए ये बड़े नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या असर होगा

बिजनेस डेस्क। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये सारे बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। 30 नवंबर तक जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट सरकारी पेंशन पाने वाले 80 साल से कम उम्र के लोगों को 1 से 30 नवंबर 2026 के बीच अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। बता दें कि 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है।

आप बैंक जाकर या जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) की मदद से बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। 1500 रुपये का टोल पास सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल पास नियमों में बदलाव कर दिया है। जिनका घर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में है, उस क्षेत्र के सभी लोग अब 1,500 रुपये में अपनी गाड़ियों के लिए एक साल का टोल पास बनवा सकते हैं।