मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    SBI Life ने लॉन्च किया नया जीवन बीमा बचत प्लान- 'एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज', ये होंगे फायदे

    यह इंश्योरेंस सॉल्यूशन लोगों को सीमित समय के लिए प्रीमियम का पेमेंट करते हुए गारंटी वाले फायदों के साथ अपने वादों को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने में ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 04:07:30 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 04:14:27 PM (IST)
    SBI Life ने लॉन्च किया नया जीवन बीमा बचत प्लान- 'एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज', ये होंगे फायदे
    एसबीआई लाइफ इंश्‍योरेंस प्‍लान।

    HighLights

    1. 'एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज' उन लोगों के लिए बहुत ही आदर्श है।
    2. जो दीर्घकालिक वित्तीय जिम्मेदारियों के लिए एक संरचित बचत योजना चाहते हैं।
    3. साथ ही अपने और अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहते हैं।

    एसबीआई लाइफ ने लॉन्च किया नया जीवन बीमा बचत प्लान- 'एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज', दीर्घकालिक वित्तीय भरोसे के लिए एक जीवन बीमा गारंटीड बचत योजना है। एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज' को जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित, दीर्घकालिक बचत और सुरक्षा के साथ तैयार किया गया है

    आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहाँ जिम्मेदारियों के साथ-साथ उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, ऐसे में वित्तीय सुरक्षा अब सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें निश्चितता, मानसिक शांति और जीवन के हर चरण में अपनों की सुरक्षा की क्षमता भी शामिल है।


    इसी जरूरत को समझते हुए, भारत की सबसे भरोसेमंद निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 'एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज' लॉन्च किया है। यह एक व्यक्तिगत, नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा बचत उत्पाद है, जो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमा सुरक्षा के साथ-साथ दीर्घकालिक गारंटीड लाभ प्रदान करता है।

    यह प्रोडक्ट जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों, जैसे बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट प्लानिंग, फंड निर्माण, दूसरा आय स्रोत बनाना आदि के लिए आत्मविश्वास के साथ योजना बनाने में मदद करता है।

    'एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज' हर पॉलिसी वर्ष में सुनिश्चित गारंटीड एडिशन के साथ एक अनुशासित वित्तीय कोष बनाने में सक्षम बनाता है। यह योजना सीमित अवधि तक प्रीमियम भुगतान की सुविधा देते हुए, तय और सुनिश्चित परिपक्वता (मैच्योरिटी) लाभ प्रदान करती है, जिससे इसमें पूर्वानुमान और लचीलापन दोनों मिलते हैं।

    naidunia_image

    एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज की प्रमुख विशेषताएँ:

    • जीवन बीमा कवर के साथ दीर्घकालिक गारंटीड लाभ

    • सीमित अवधि तक प्रीमियम भुगतान, जबकि पूरी पॉलिसी अवधि के लिए जीवन बीमा कवर

    • आयकर अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों के अनुसार कर लाभ

    • मैच्योरिटी राशि किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प, जिससे मैच्योरिटी के बाद तरलता और वित्तीय लचीलापन मिलता है

    एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए

    दीर्घकालिक गारंटीड बचत समाधान के रूप में तैयार यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच स्थिरता चाहते हैं और जीवन के हर चरण में वित्तीय रूप से तैयार रहना चाहते हैं। गारंटीड बचत को जीवन बीमा सुरक्षा के साथ जोड़कर, यह उत्पाद लोगों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति अनुशासित और भरोसेमंद तरीके से जुड़े रहने में मदद करता है।

    इस नए प्रॉडक्ट के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट एवं चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, एम. आनंद ने कहा, "वर्तमान अनिश्चित समय में उपभोक्ता ऐसे समाधानों की तलाश कर रहे हैं, जो निश्चितता, अनुशासन और भरोसेमंद परिणाम प्रदान करें।

    'एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज' को इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें जीवन सुरक्षा के साथ गारंटीड लाभ दिए जाते हैं, जिन पर ग्राहक बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग भरोसा कर सकते हैं। जैसे-जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का दायरा बढ़ रहा है, हमारा उद्देश्य यही है कि लोग लंबे समय तक सुरक्षित गारंटी वाले फायदों के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकें।

    यह इंश्योरेंस सॉल्यूशन लोगों को सीमित समय के लिए प्रीमियम का पेमेंट करते हुए गारंटी वाले फायदों के साथ अपने वादों को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने में मदद करता है। यह एसबीआई लाइफ के देश भर में लोगों और परिवारों में पारदर्शी, निश्चितता वाले इंश्योरेंस सॉल्यूशन के ज़रिए फाइनेंशियल मजबूती बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

    'एसबीआई लाइफ- स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज' उन लोगों के लिए आदर्श है, जो दीर्घकालिक वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक संरचित बचत योजना चाहते हैं, साथ ही अपने और अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। सेटलमेंट विकल्पों और वैकल्पिक राइडर्स जैसी सुविधाओं के साथ, यह योजना बदलती वित्तीय जरूरतों के अनुसार लचीलापन देती है और लंबे समय में गारंटीड मूल्य प्रदान करती है।

    इस लॉन्च के साथ, एसबीआई लाइफ अपने 'अपने लिए, अपनों के लिए' के वादे को और मजबूत करता है और ग्राहकों को मानसिक शांति, गारंटीड बचत और आजीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को दोहराता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.