300 करोड़ का मन्नत, प्राइवेट आइलैंड, लग्जरी कारें, तीनों खानों में सबसे आगे निकले शाहरुख खान

बिजनेस डेस्क। शाहरुख ने अपने करियर में कई फिल्में की हैं और उनके किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। करियर की शुरुआत में शाहरुख ने 'बाजीगर', 'डर' और 'अंजाम' जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उन्होंने 'कुछ कुछ होता है' और 'दिल तो पागल है' में रोमांटिक किरदार से लोगों को अपना दीवाना बनाया। इसके बाद वे 'पठान', 'जवान' और 'रईस' जैसी फिल्मों में एक्शन अवतार में नजर आए।

बॉलीवुड के 'किंग खान' की दौलत के सामने सलमान खान और आमिर खान काफी पीछे हैं। तीनों खान में सबसे आगे शाहरुख खान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान की नेटवर्थ लगभग 3,225 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

फर्स्टपोस्ट के मुताबिक, आमिर खान की कुल नेटवर्थ करीब 1,862 करोड़ रुपये बताई जाती है।

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक, शाहरुख खान की अनुमानित संपत्ति करीब 12,490 करोड़ रुपये है। शाहरुख खान का लग्जरी घर शाहरुख खान की लग्जरी लाइफस्टाइल हमेशा चर्चा में रहती है। उनके आलीशान बंगले 'मन्नत' की कीमत करोड़ों में है। 27,000 से ज्यादा वर्ग फुट में फैले इस आलीशान घर में छह मंजिलें हैं, जिसमें पांच बेडरूम, एक जिम, एक शानदार स्विमिंग पूल और आलीशान लाइब्रेरी है।